國民黨籍各級民代、鄉鎮首長等地方政治人物齊上台，一起為黑鷹直升機事故表示哀悼。（謝瓊雲攝）

台中市長盧秀燕盛讚謝衣鳳學養經歷俱佳，是出色優秀的立委人選。（謝瓊雲攝）

選前黃金周，彰化縣立委候選人謝衣鳳舉行團結造勢大會，集結選區內十鄉鎮上萬人到場力挺，場面聲勢驚人。（謝瓊雲攝）

彰化縣立委第三選區國民黨候選人謝衣鳳5日在溪州競總舉辦萬人造勢大會，為選戰催票；活動集結選區10鄉鎮近10萬名支持者到場聲援，除了政治人物齊站台，還請來黃思婷、許富凱和翁立友的台語歌手獻唱，場面聲勢浩大。

郝龍斌表示，岳父曾任溪州國中校長，妻子是溪州國中畢業校友，岳父多次稱讚謝衣鳳母親前立委鄭汝芬服務周到、問政專業，選前關鍵時刻一定要來站台，笑稱不來的話怕在家裡混不下去。

盧秀燕則說，自己與謝家有三代交情，剛從政當選省議員時，當時前立委謝言信已是政壇大老，兩人在省議會共事，後來選上立委，與前立委鄭汝芬、王惠美都是國會同事，她在謝衣鳳讀國小時就看著她長大，清秀、乖巧有禮貌又會讀書，過去擔任黨中央青年團會長、國會助理，熟知法案，還有經濟博士專業，是最優秀人選。

王惠美則忍不住為謝衣鳳抱不平，強調「我也是政二代，但我有做不好嗎？」自己從政以來每次參選都是憑努力或許選民支持與認同，希望對手和民進黨不要每次選舉就把「政二代」當成罪過拿出來大肆批評撻伐。

謝衣鳳說，近來對手的攻擊抹黑文宣透過夾報送到選民家戶，甚至連兒童專屬的「國語日報」也夾報，遞送至學校、孩子手中，鋪天蓋地的選舉奧步，令她不解也沉痛，她選擇不提告，要留給選民冷靜理性選擇好立委的機會，相信不管是年輕人、長者或返鄉青年，都希望為南彰化提供更好的生活、創造更有品質的經濟成長。

(中時 )