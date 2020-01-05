福特在Focus與Kuga兩大車款熱銷下，今年接單逼近500台，扭轉兩年前的低潮。（黃琮淵攝）

為期9天的台北車展今日落幕，車商接單爆量，相較於非車展時候，單日銷售平均成長超過三成，光是前5天已經達到前次車展（9天）的銷售量，可說是相當熱烈，合計各車廠接單逼近4000台，吸金超過30億元，讓今年車市吃下定心丸。

今年可謂「爆量」的兩大車展黑馬，國產車為Ford，雖然福特僅低調表示，今年接單約是2年前車展接單的2倍，但據了解，在Focus與Kuga兩大車款熱銷下，福特今年接單逼近500台，讓經銷商們大為振奮，也順利扭轉兩年前「賣不動」的低潮。

進口車為「殺很大」的Volvo，早在車展開展前，Volvo就大打降價廣告，殺價牌果然引發潛在車主駐足賞車，9天下來展場沒冷場過。據業代透露，Vovlo光是車展開展第1周就接單超過200台，堪稱一枝獨秀，整場下來也有超過300台的量。

Volvo今年車展接單數字超過目標2成，其中銷售最佳車款為xc60，第二名為xc40與V60，第三名為xc90。至於迎接「新能源元年」的指標車款，車展現場祭出PHEV車款降價52萬元起優惠，讓PHEV車款也交出近2成訂單的好成績。

其他車廠方面，向來是接單指標的Toyoya，光車展期間就接單1千張，其中從去年纏鬥到今年的Altis及RAV4兩大熱銷車款，各有300張進帳，Sienta也有近200張。

裕隆集團的三個品牌，中華車四輪接單250張，2輪接單近200張，表現不俗。裕日車靠著Kicks撐腰，也交出3、400台的好成績。備受注目的納智捷URX也確定達標，接單超過200台，車主反映也相當不錯，為裕隆自主品牌發展注入強心針。

(中時 )