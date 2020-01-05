北回獅子會寒冬送暖，送紅包、物資還顧健康。（張朝欣攝）

嘉義市北回獅子會會長陳俊儀為回饋家鄉，5日在雲林縣北港鎮舉辦「歲末寒冬送愛心」活動，現場安排義診、義剪並發送紅包與生活物資，幫弱勢民眾設計髮型、顧健康，讓他們備感窩心。

北回獅子會「歲末寒冬送愛心」活動5日在北港鎮義民廟登場，主辦單位除了為弱勢家庭包了千元紅包，還貼心準備最實用的生活物資包，內有白米、醬油等，讓受贈者感到很窩心，嘉楠食品的「跳伯餐車」綜合丸子湯，更讓大家在寒冬中暖呼呼。

義剪、義診活動吸引上百人，北辰診所醫護人員幫民眾基本體檢與宣導保健觀念，凱特質髮時尚館為民眾剪出最新髮型，還有水信冷凍食品贊助各種食材，現場氣氛熱絡溫馨。

民眾說現在剪髮最剛好，因為距農曆年剩20天左右，頭髮到時看起來會最自然好看；義診也很受歡迎，大家都希望提前保養身體，用最健康的狀況過個好年。

北回獅子會會長陳俊儀表示，他是北港子弟，因工作需要經常到嘉義地區，所以加入嘉義區的獅子會，此次擔任會長一直想要回饋家鄉，田此特地在北港鎮舉辦此次寒冬送暖活動。

(中時 )