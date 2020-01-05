陳冠宇表示MITSUBISHI OUTLANDER是他最喜愛的車款（中華車提供）

賺到了！台北車展最後一天，中華三菱力邀兩位台灣國球英雄：微笑左投-陳冠宇、台灣鈴木一郎-林哲瑄以壓軸之姿站台，讓許多最後一日到場賞車的民眾直呼賺到了。中華三菱此次可謂是最有話題的汽車品牌，邀請橫跨音樂天團、網路女神、金牌選手與國球英雄到場，從車展開啟絕佳氣勢，人氣更是爆棚。

中華三菱本次車展鼓勵大家要勇敢追夢、為夢想發聲，特別邀請陳冠宇、林哲瑄無疑是想要傳遞兩位今日展現優異成績背後，是多少汗水與克服打擊的累積以及堅持夢想的初衷，才有今日在職業或國際賽事中的輝煌表現，甚至戰下宿敵為台灣人圓夢。

中華三菱展區現場聚集眾多慕名而來的球迷與車友，爭相一睹國球英雄。活動中陳冠宇及林哲瑄也與粉絲大玩棒球知識大考驗，在與球迷通力合作下，一路闖關成功。由於這次賽事為國人帶來的無比鼓舞，粉絲爭相拍照互動，兩位特派員人氣大勝此次車展眾模與各界名人。為滿足廣大粉絲心願，中華三菱也為現場粉絲爭取到兩位國球英雄限量親筆簽名球感謝各位粉絲到場支持。

陳冠宇與林哲瑄除了感謝外也不忘夢想特派員身分，現場分享棒球路上的心路歷程。陳冠宇首先表示，在眾所期盼下贏得賽事不易，首先要維持良好狀態是對於自己與球隊最負責任的態度，一路走來總有不少關卡，唯有堅持信念、努力以赴，才能接觸到夢想的開端。

而這樣的體會，在林哲瑄身上更是有所感觸，表示邁向成功的路上除了關卡還有許多讓自己迷失的隱憂，唯獨保留對夢想的那份執念，才能握緊抵達夢想的入場券，達成圓夢的可能。也希望將此信念，分享給正在努力前進的勇者。

陳冠宇曾經透露近期規劃購車的需要，正好藉此2020世界新車大展，探詢適合自身需求的代步車。林哲瑄也表示，購車除了考量自己需求外，也會納入家人的想法，對於目前許多以電能為主同時兼顧性能的車款，也非常贊同考慮環境的另一思維。

(中時 )