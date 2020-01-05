陳滄江直指陳玉珍「夾手假怪」陣營都用大量的假帳號及網軍打抹黑、抹綠、抹黃的負面選舉。（李金生攝）

陳玉珍透過競選辦公室痛批陳滄江「無中生有」、「提籃假燒金」。（李金生攝）

10搶1的金門立委大選，空戰打得火光四射。縣議員石永城、歐陽儀雄不滿遭抹黑替1名特定候選人買票，今（5）日出面痛罵有心人躲在鍵盤後散布假訊息，請求警方盡快找出造謠者，還他們一個公道。

國民黨陳玉珍、無黨籍陳滄江2人下午均強調，此事與他們無關，陳滄江痛批陳玉珍「夾手假怪」陣營都用大量的假帳號及網軍打抹黑、抹綠、抹黃的負面選舉。陳玉珍也反擊陳滄江「提籃假燒金」不安好心行徑讓人無法苟同。

陳玉珍還指出，近日坊間盛傳地下賭盤正在蔓延，意圖影響選舉結果非常明顯，據說檢警調已經介入，嚴密監控中，她呼籲大家共同維護公平競爭的環境。

石永城2人是在上午開記者會表示，這次立委選舉競爭激烈，他們一點都沒有介入，卻被署名「李恒陽」、「邱冠宇」者在網路蓄意操作，指他們與唐麗輝議員替一位特定候選人買票，導致金城地區金光閃閃，「抓鬼部隊」正在密切蒐證中，潑髒水、造謠抹黑的惡劣伎倆，已嚴重誤導社會大眾，讓鄉親以為真有其事，帶給他們極大的困擾。

陳滄江本人在下午針對此事開記者會，直指陳玉珍「夾手假怪」的網軍之一李恒陽故意在FB移花接木剪貼他退出民進黨前的照片，企圖營造他仍是支持民進黨及小英的假象，同時又假裝支持他，用他的名義去攻擊另一候選人陳福海，指石姓、唐姓、歐陽姓議員涉嫌為陳福海賄選買票，這種意圖製造假象，「借刀殺人」的手法，已在316選舉用過一次，如今食髓知味故技重施，十分惡劣。

陳滄江還說，李恒陽指他曾檢舉提告歐陽儀雄議員賄選「絕非事實」，此事與他本人無關，只是「夾手假怪」意圖製造矛盾和栽贓，希望警方將「夾手幫」假帳號，包括李恒揚、邱冠宇2名黑手及另一假帳號林營商，一併嚴查究辦。

陳玉珍隨後也透過競選辦，嚴正否認進行選舉操作，痛批陳滄江無中生有，並說到底是誰在操作？相信鄉親都了然於心，強調一直期許自己盡力打一場乾淨、正面的選舉。

陳玉珍競選辦並強調，大家都熟知民進黨善於運用網軍，以假帳號躲在後面從中央到地方到處潑糞、抹黑、點火，整肅、鬥臭、打擊異己，無所不用其極，「駐日外交官的枉死，大家都記住，而楊蕙如今又安在？」

陳玉珍競選辦並說，幾年前檢舉歐陽議員，令歐陽議員尚失議員資格，而遞補入選的即是陳滄江，而今反過頭來聲援，呼應，其中人格的閃忽、轉換，讓人有點頭暈目眩難以適應，也有著時空轉換，今夕何夕之嘆！

縣刑大隊長游文勝則表示，警方在接獲2位縣議員報案後，已由他親自上網要求將相關圖文下架，以免不必要的爭議外，同時立案積極偵辦中。

(中時 )