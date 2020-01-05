由世界職業男網總會(ATP)和澳洲網協主辦的第一屆ATP盃男子團體網球賽在澳洲三個城市雪梨、伯斯跟布里斯本進行，而現在正值夏季的澳洲面臨野火災情，來自坎培拉的「壞小子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)一改過去張狂形象，之前宣布自己在澳洲賽季期間每打出一記「愛司球」，就捐款200美元(約6000新台幣)賑災，用行動展現愛國之心。

基瑞歐斯過去在網球場上因為壞脾氣跟態度形象不是很好，曾嗆西班牙名將納達爾(Rafael Nadal)發球準備動作太久、發球太慢，有時他比賽中狀況不好時還會擺爛，因此被罰過錢，2018年美國網球公開賽第一輪他也是因為打得不順心開始放棄，連當時的主審都走下座位詢問他是否身體不舒服，沒想到那場比賽基瑞歐斯最後還贏球。

不過24歲的基瑞歐斯還是有他貼心的一面，看到家鄉面臨野火災情，先是呼籲澳洲網協該舉辦相關慈善活動，並宣布自己在今年澳洲網球賽季期間，每發出一記「愛司」就捐款200美元。

ATP盃澳洲隊第一戰3比0輕取德國隊，其中基瑞歐斯上陣的單打比賽，他發出了20記愛司球，算一算累積4000美元(約12萬新台幣)善款，可惜今天澳洲隊出戰加拿大隊之前，基瑞歐斯宣告因為背部酸痛無法出賽，由同胞米爾曼代替他拚單打，最終澳洲隊3比0再奪一勝，不過基瑞歐斯只是這場先不打，之後比賽或許視身體情況可能會再出賽。

由於ATP盃是把參賽的24國先分成6組進行單循環賽，分組第一確定直接晉級8強，剩下兩個8強名額由戰績較佳的兩個分組第二獲得，澳洲目前在所屬的F組暫居第一，可以說是在晉級上擁有較好的機會。

(中時 )