南韓手機大廠三星確定將於美國舊金山時間 2/11 上午 11 點（台灣時間 2/12 凌晨 3 點）發表全新產品。從宣傳影片所透露的訊息，三星可能會推出兩款手機，除了 SAMSUNG Galaxy S11 系列（傳更名為 Galaxy S20 系列），也可能會推出折疊手機 Galaxy Fold 2。

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

關於 Galaxy S 新機的型號有兩種傳聞，一是延續數字 Galaxy S11 ，但也有人認為會更名為 Galaxy S20 ，不過從發表會時間（2/11上午11點）或許稱為 Galaxy S11 的機率更高些。

至於外界關注的外型設計，從官方釋出的影片裡，Galaxy兩個a出現了特殊呈現方式，分別為白色「長方形」與「菱形」，取代英文字母a的位置。因此外媒猜測，長方形可能暗指新一代 Galaxy S新機背面的矩形相機模組 ，至於正方形則可能代表 Galaxy Fold 2 摺疊機二代。

Galaxy S旗艦新機主打一億畫素相機。Galaxy Fold 2 則是改採垂直上下彎曲設計，可將 6 吋螢幕對摺收納。

(中時 )