國民黨總統候選人韓國瑜、民進黨總統候選人蔡英文明（6）日晚上將分別在嘉義市舉辦造勢活動，雙方短兵相接，場地距離約5公里，拚場意味濃厚，警方不敢大意，動員警力戒備，防止有人鬧場。

根據《中央社》報導，國民黨嘉義縣市立委候選人王啟澧、傅大偉明天晚上將在嘉義市西區的港坪運動公園金山路上舉辦「嘉義大團結、庶民站出來」封街造勢晚會，國民黨總統候選人韓國瑜、國民黨主席吳敦義、嘉義市長黃敏惠、不分區立委候選人翁重鈞、台南市議員謝龍介、挺韓大將林國慶（無黨籍嘉義縣第2選區立委候選人）將參與。

民進黨方面，嘉義縣市立委候選人陳明文、蔡易餘、王美惠明天晚上將在嘉義市東區的市立棒球場外停車場舉辦「大嘉義選前造勢之夜」，除了總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德到場外，還有民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫(方方土)、嘉義縣長翁章梁、不分區立委候選人林楚茵等人出席，拉抬聲勢。

警方今天表示，蔡總統、韓國瑜曾於去年11月下旬分別在水上鄉參加黨籍立委候選人的造勢晚會，雙方場地距離僅約1公里，拚場意味濃厚，到場人數不相上下；明晚的造勢規模更勝以往，場地距離約5公里，再次短兵相接拚場，警方投入100多名人力維持秩序，防止有民眾藉故鬧場。

(中時電子報)