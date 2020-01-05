台北市內湖山區今（5日）傳出3屍命案，40多歲男死者確認為男星明道的親哥哥，明道剛剛也透過經紀公司發聲明，表示相當震驚難過。而明道過去和哥哥手足情深，曾說幼時靠對方天天背他上學，如今傳出憾事，讓人鼻酸。
明道過去曾透露讀幼稚園時因有肌肉無力症，全靠哥哥每天背他上下學，讓他十分感恩，而哥哥當年結婚，他還一手包辦結婚開銷，兄弟感情深厚。
事實上，明道過去也曾幫忙償還親哥的650萬債務，只是對方仍一再地在外打著他的名號借錢，才讓他受不了表明不會再替哥哥還債。
(中時電子報)
台北市內湖山區今（5日）傳出3屍命案，40多歲男死者確認為男星明道的親哥哥，明道剛剛也透過經紀公司發聲明，表示相當震驚難過。而明道過去和哥哥手足情深，曾說幼時靠對方天天背他上學，如今傳出憾事，讓人鼻酸。
明道過去曾透露讀幼稚園時因有肌肉無力症，全靠哥哥每天背他上下學，讓他十分感恩，而哥哥當年結婚，他還一手包辦結婚開銷，兄弟感情深厚。
事實上，明道過去也曾幫忙償還親哥的650萬債務，只是對方仍一再地在外打著他的名號借錢，才讓他受不了表明不會再替哥哥還債。
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