副總統陳建仁讚小英兩岸政策不挑釁、不冒進。(蔡依珍攝)

卓榮泰也感性率現場向參謀總長沈一鳴高喊3聲「謝謝你」。(蔡依珍攝)

黑鷹失事舉國哀悼，民進黨停止3天競選活動，恢復首日、把握選前最後黃金周日，蔡英文總統回防桃園，和6名黨提名加禮讓的立委候選人合體展現大團結，現場湧入逾5萬人，閣揆蘇貞昌有備而來，以圖卡強調小英帶領下政府拚經濟，減稅、補助最多，年底還有剩餘、預算創22年來首度打平，一定要票投英德配，立院過半讓蔡英文好做事，一同守護民主自由。

民進黨5日晚間舉辦「勇敢自信．護台同行」桃園造勢晚會，活動開始現場3萬張椅子就已坐滿、連走道也擠滿人潮，民主進步黨主席卓榮泰6點半登台，宣布現場已湧入逾5萬人。卓榮泰也感性率現場向參謀總長沈一鳴高喊3聲「謝謝你」。

副總統陳建仁表示，蔡英文總統能夠高票連任是台灣民主的勝利，蔡英文總統代表自由、台灣捍衛民主自由民主的決心，堅持在維護台灣主權與自由民主的前提下，積極維護兩岸的和平與穩定，她的兩岸政策不挑釁、不冒進，四年來，全世界都很放心，拜託所有的鄉親，讓蔡英文繼續高票當選連任，1月11日一定要走進投票所，向全世界證明，用選票捍衛台灣自由民主與和平，繼續作為亞洲永遠的民主燈塔。

閣揆蘇貞昌則有備而來，以圖卡向鄉親報告，大陸發生非洲豬瘟，他第一天就到機場要求大陸來的行李百分百檢查，如今周遭11國全淪陷，只有台灣倖免，非常不簡單，直言香港一天就要埋掉6千頭豬、越南一天60萬頭，如果豬瘟進台灣，不但養豬戶破產，滷肉飯、槓丸、鼎泰豐小籠包等統統沒得吃，因為小英領導有方、嚴格把關，台灣才能倖免，非常不簡單。

蘇貞昌也打出經濟牌，他提到中美貿易大戰，聯合國公布台灣是最大贏家，台商回流超過7千億，微軟、台積電甚至外資都加碼投資台灣，台灣經濟多少年來好不容易又回到亞洲四小龍第一名，真的不簡單。

蘇貞昌更提到，經濟好起來，小英馬上有感加薪減稅，單身、夫妻、養2個小孩者都能明顯感受到減稅，歷史上減稅最多的總統就是蔡英文，除此之外還增加福利，生小孩、租房子、連幼稚園、計程車換新都有補助，不只開車有補助，下田農機、漁民出海都有補貼，國民黨罵灑幣政策，他反問反對哪條大聲說，卻沒有人敢說，強調政府拚經濟，減稅、補助都最多，年底還有剩餘，成為還錢還債最多一年，多還了50幾億元，今年預算也已編好送立院，更創22年年來首次歲入支出打平，絕對是會做事的政府。

話鋒一轉，蘇貞昌說，桃園市長鄭文燦是最會要錢的市長、幫桃園爭取最多建設，桃園機場通車、捷運綠線動工、還有大型會展中心，都是鄭文燦力拚來的，若沒有蔡英文編列前瞻預算補助停車場社會住宅，怎麼有錢建設，但國民黨審查預算拼命阻擋、甚至丟水球、灑麵粉，強調唯有立院過半才能讓蔡英文好做事，他以自己上次當閣揆民進黨沒過半、改革剩一半，這次過半才能好好做事，強調是最好見證人，呼籲大家不只票投英德配、立委更要全壘打。

(中時 )