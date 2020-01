日本夯團w-inds.今在台北舉行巡演最終場,團員橘慶太、千葉涼平和緒方龍一開場即火力全開,演出〈 Get Down〉、〈 Let’s get it on〉等歌曲,並向台灣粉絲展現綜藝魂,撂台灣時下流行用語「是在哈囉」,逗樂台下歌迷。

因龍一的日文念法是「RYUICHI」,所以他一直搞笑邀請大家跟著用中文念:「1、2、3、4、5、6、RYUICHI!」有種順口溜的感覺,沒想到慶太也想跟風,自我介紹是「1、2慶太」,被偷哏的龍一聽完,反虧說聽起來一點都不順,更句點對方說:「是在哈囉?」

他們去年8月受邀來台參加超級犀利趴拼盤演唱會,遇到天團五月天,慶太回憶說:「五月天超帥。」涼平附和:「對,而且超親切又溫柔,跟我們說了話,我想說人也太好了吧。」慶太又說:「對啊,整個都要戀愛了。」

中場團員們更一度聊開,竟跟粉絲聊起台灣的天氣,龍一說:「台灣的人真的很耐熱,大家喜歡熱嗎?我在日本一直在爬山,來台灣之前也爬了山,跟這裡溫差30度。」還分享自己最愛的日本產物是醃漬梅子,互動過程相當逗趣。

今演唱會共4500人朝聖,台日工作人員出動近百人,3位團員整場演出共換了3套衣服,並在安可時獻出大彩蛋,於台北首唱1月22日才發行的新曲〈DoU〉。w-inds.昨抵台先去台北101,晚餐吃欣葉台菜,又到鼎泰豐外帶40個小籠包,忙裡偷閒不忘小小觀光一下。

(中時 )