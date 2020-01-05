日本夯團w-inds.今在台北舉行巡演最終場，團員橘慶太、千葉涼平和緒方龍一開場即火力全開，演出〈 Get Down〉、〈 Let’s get it on〉等歌曲，並向台灣粉絲展現綜藝魂，撂台灣時下流行用語「是在哈囉」，逗樂台下歌迷。

因龍一的日文念法是「RYUICHI」，所以他一直搞笑邀請大家跟著用中文念：「1、2、3、4、5、6、RYUICHI！」有種順口溜的感覺，沒想到慶太也想跟風，自我介紹是「1、2慶太」，被偷哏的龍一聽完，反虧說聽起來一點都不順，更句點對方說：「是在哈囉？」

他們去年8月受邀來台參加超級犀利趴拼盤演唱會，遇到天團五月天，慶太回憶說：「五月天超帥。」涼平附和：「對，而且超親切又溫柔，跟我們說了話，我想說人也太好了吧。」慶太又說：「對啊，整個都要戀愛了。」

中場團員們更一度聊開，竟跟粉絲聊起台灣的天氣，龍一說：「台灣的人真的很耐熱，大家喜歡熱嗎？我在日本一直在爬山，來台灣之前也爬了山，跟這裡溫差30度。」還分享自己最愛的日本產物是醃漬梅子，互動過程相當逗趣。

今演唱會共4500人朝聖，台日工作人員出動近百人，3位團員整場演出共換了3套衣服，並在安可時獻出大彩蛋，於台北首唱1月22日才發行的新曲〈DoU〉。w-inds.昨抵台先去台北101，晚餐吃欣葉台菜，又到鼎泰豐外帶40個小籠包，忙裡偷閒不忘小小觀光一下。

(中時 )