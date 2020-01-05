不少經紀公司都在新的一年為自己公司藝人拍攝月曆，迎接新年外也是最好的宣傳和公關，旗下有邱昊奇、洪小鈴、曾少宗等演員的「幸星娛樂」今年也一樣推出明星月曆，不過去年遇上邱昊奇爸爸過世，讓他不能和公司藝人一起同框花蓮海洋樂園開心拍月曆，不過最後他也以火車內的場景，象徵著搭火車去會合，年曆也展現出藝人們不同的一面。

左起鍾政均、林孫煜豪、洪小鈴、楊銀豪、曾少宗。（圖／幸星娛樂提供）

有別於去年的時尚戲劇風，今年年曆主題回到演員的本質，造型服裝上走休閒戶外風，加上2020是華人的鼠年，在計劃此次年曆主題的討論時，便想取「鼠」的音，拍攝放暑假的感覺，也希望藉此帶給大家更多陽光正面的能量 ，於是經紀公司想到不如就帶藝人前往花蓮海洋樂園，一同推廣當地的觀光，加上其中一名藝人林孫煜豪本身就是花蓮人，讓他大呼：實在太好了，小時候校外教學的回憶都回來了！

左起楊銀豪、林孫煜豪、洪小鈴。（圖／幸星娛樂提供）

去年底剛殺青台俄合作戲劇《20年的普拉米思》的邱昊奇，這次公司拍攝年曆照片時適逢父喪，不想影響團隊拍攝的他，原先還主動跟經紀人提出照舊拍攝的想法，但公司體諒他並承諾會另外拍攝，讓他先安心處理好爸爸後事。後來他的拍攝場景改為在火車上，意境上變成他是在出發前往樂園會合的路上。身為家中長子的他，接下家中經濟重擔，除了戲劇工作，更接了幾個優質品牌的代言合作及活動，他感謝合作單位的照顧，也趁著農曆年前的假期，他也積極補上之前因為拍攝未能看的電影、電視等戲劇還有多部舞台劇及脫口秀，期待明年除了他擅長的喜劇外，也能多參與電影的拍攝，希望能帶更多作品給大家。

洪小鈴（右）、楊銀豪（左）。（圖／幸星娛樂提供）

女星洪小鈴去年參與演出鍾孟宏監製黃信堯導演的電影《同學麥娜絲》，雖然戲份不多，但因有陣子沒有接拍電影的她，擔心表演生疏，一確定接到角色後馬上開始做了很多角色功課，除了基本的控制飲食、健身等維持體態外，更看了十幾部關於角色的電影，還把導演過去的所有作品也反覆看了幾次，希望能更接近導演想要的表演節奏。更請教了幾位友好的楊麗音、黃采儀等前輩演員還可以做哪些演員功課能更接近角色且為表演加分。好在最後拍攝時非常順利，也獲得導演跟工作人員的誇獎！

鍾政均。（圖／幸星娛樂提供）

電影《致親愛的孤獨者》男主角鍾政均，之前拍攝完成的多部影視作品，包含主演的HBO影集《獵夢特工》及戲劇《月下》、《王牌辯護人》、電影《怪胎》、《你的情歌》等皆預計在今年陸續播出，加上過去在大陸拍攝了幾部電影累積了一些知名度。過去拍攝多部電影及公視戲劇的他，因近期邀約的角色有不少台語及客語的需求，雖然他已拍過相關需要這類型語言的戲劇，但語言就怕中斷或是需要不同地區的腔調，所以他也笑說：如果能一直接下去，這樣我就可以一直練習都不會忘了！

鍾政均與曾少宗。（圖／幸星娛樂提供）

積極在日本發展的曾少宗，多年學習日文有成，亦正亦邪的外型氣質加上過去超紅《惡魔在身邊》、《惡作劇之吻》等戲劇在日本累積的人氣，短期在日本不同節目及媒體曝光且演出多部知名日劇。包含與松重豐演出《孤獨的美食家》第八季，更在《時效警察》與中島美嘉配對且與小田切讓同台飆戲，多年來也陸續為日本不同城市擔當宣傳代言人。今年的目標是希望能到不同的地方拍攝，除了可以看到不同地方的風景，更重要的是可以吸收到不同地區的表演能量。

德國華裔廣告小天王楊銀豪，於日本當過幾年模特兒，雖然看不出到底是哪國人的特別氣質，有蠻多類型片邀約演出，但礙於受限中文程度無法擔當重要角色，面對太大量或艱澀的中文台詞怕影響團隊進度，遲遲不敢挑戰，但日常對話其實是非常流暢的，導演給的指令也都可以聽得懂，所以也成為眾多廣告團隊指定演員，很有天后緣的他，除了跟蔡依林、張鈞甯、鄧紫棋等天后合作過不同作品外，去年更與Ella拍攝MV，作品量也蠻驚人。

(中時電子報)