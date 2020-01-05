麻豆區公所5日舉辦贈春聯活動，邀書法老師現場揮毫。（麻豆區公所提供／劉秀芬台南傳真）

為了鼓勵民眾借書，麻豆區公所精心設計了文旦造型「鼠來寶鑰匙圈」，一上午就被換走300個。（麻豆區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆區公所5日於麻豆文化館前舉辦「鼠來報吉祥揮毫贈聯賀新春」活動，邀書法老師現場揮毫，因索取民眾踴躍，書法老師午餐都沒時間吃為民眾趕工。公所今年還加碼舉辦借5本書送「鼠來寶鑰匙圈」活動，一上午就有近300名民眾借書。

麻豆區公所今年特別邀請鄭哲翔、湯素貞、陳君天、陳春良、方俊傑等5位專業書法大師現場揮毫，一早就吸引相當多民眾慕名而來索取，同時欣賞大師揮毫功力，書法老師更依民眾要求特製獨特的喜氣吉祥春聯，讓收到的民眾非常驚喜。

麻豆區公所也貼心安排現場打卡送造型氣球活動，工作人員以快速熟練的技巧，將氣球扭一扭變成可愛的老鼠造型頭飾，讓索取的小朋友愛不釋手。

為了鼓勵民眾借書，麻豆公所精心設計了文旦造型「鼠來寶鑰匙圈」，只要到圖書館借書滿5本，即可兌換1個，象徵鼠年錢黏，新的一年有「鼠」不完的好運，今天上午就有300個民眾來借書換鑰匙圈，非常搶手。向隅的民眾也別失望，麻豆區公所將擇期另辦活動贈送，可密切關注公所臉書訊息。

(中時 )