當桃園璞園與裕隆納智捷打到最後3分36秒，在桃園巨蛋三分手感火燙的「Kiwi」李啟瑋犯滿畢業，璞園總教練麥班達特地叫李啟瑋離場前，跟接替他上場的簡偉儒雙手緊握，擺明就想簡偉儒可以延續李啟瑋的手氣，而簡偉儒也沒讓麥總失望！

靠著簡偉儒最後19秒的關鍵三分命中，璞園最後以88比81逆轉擊退裕隆，不僅搶下5連勝，包含本周桃園主場3戰全勝，更以6勝4敗戰績升到排名第2，麥班達賽後不禁開玩笑表示，「我當然希望Kiwi把能量交給隊友，那有多好！」

「我只能說本周3連勝贏在團隊力量，這種嚴苛的3連戰賽程，每個人都累死了，幸好每個人都有貢獻，讓我不禁期待下周的4連戰了，」麥班達說，「其實我們最後那套場上陣容，在練球時從未用過，但我們每個人都已了解各自角色。」

麥班達再次重申璞園向來慢熱的老毛病，「我們每年都這樣，一開始都打不好，後來才越來越好，就以本季才加盟的愛德為例，他一開始也不知道誰是我們的射手，後來就知道把球傳給有空檔的啟瑋、偉儒等人，代表他終於融入體系了。」

李啟瑋本周在桃園主場三分火力有夠驚人，3場比賽下來，三分球總共投15中13，平均每場投進4.3顆三分球，此役攻下全隊次高17分的他表示，「除了感謝主場球迷支持，大概還是因為我在賽前都提前半小時練投，也讓我找回信心。」

簡偉儒全場投5中1、得到3分，唯一的進球就是決定勝負的那記三分球，原本他對自己為何出席賽後記者會相當疑惑，「為何找我來呢？我只能說當時麥總交代李啟瑋傳給我的手感，應該真的傳到了，感覺就像有種能量傳到我的手裡。」

(中視)