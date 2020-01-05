葉馨文將機械人的外型刻劃如太空人，在充滿水草、機械殘骸的海床中巡視。（葉馨文提供／王寶兒台北傳真）

修復機械鯨魚為機械人的單調生活平添不少樂趣。（葉馨文提供／王寶兒台北傳真）

葉馨文細膩刻劃每一處細節，為帶有科幻感的故事背景增加不少真實感。（葉馨文提供／王寶兒台北傳真）

機械也能感受到寂寞嗎？動畫導演楊朝皓，與曾獲法國安古蘭數位漫畫獎的漫畫家葉馨文，一同推出漫畫《藍色潮間帶 Deeper Blue》，描述在只剩機械的未來，一名機械人遇上了一隻機械鯨魚一同度過的短暫時光，並從中衍生了像是人類一般的落寞情緒。

楊朝皓表示，故事靈感來自「世界最寂寞的鯨魚」，「當時看到一篇網路文章，提到鯨魚的基本頻率在20到30赫茲之間，但有一隻鯨魚卻遠遠超過平均，被觀測家發現擁有52赫茲的頻率，文章寫牠是『世界上最寂寞的鯨魚』，因為無法跟同類溝通，只能逕自在海洋中哼著自己的旋律。我試著從牠的存在去想像那種寂寞，以科幻搭建一個舞台，連結到人在生活上的寂寞情緒。」

楊朝皓舉例，像是在背包客棧裡，大家各自與氣味相投的旅人結識，無話不聊，但卻在幾天的旅程結束後，馬上又要分道揚鑣，在別離時往往會湧上更巨大的孤獨，「就像是漫畫裡的鯨魚與機械人一樣，它們交談是為了驅逐寂寞，但在別離時，反而寂寞的感覺更強烈。我們想要談的就是這種生活中淡薄、小小的微妙惆悵。」

《藍色潮間帶 Deeper Blue》發生在遙遠的未來，人類離開了地球，徒留機械人執行日復一日的生態復育工作，直到遇上一隻擱淺的機械鯨魚，才讓它原先的單調生活起了變化。葉馨文以細膩的畫風，勾勒出地球的未知樣貌，海床上佈滿船隻遺骸，水草卻在其中蓬勃生長，龐大的機械鯨魚體內複雜而精細。

葉馨文表示，「我一向比較擅長刻畫細節，本是五大幅漫畫的故事，為了閱讀，最後選擇以風琴頁的方式呈現。」喜愛科幻故事的兩人自四、五年前，便構思了故事大綱，花了近半年的時間密集繪畫，「機械人與鯨魚在最後還是各自回歸到原本的生活，雖然它們都很不捨，但都沒有說出口。我畫上了機械人的探照燈，照向遠遠的海面，表達它對鯨魚隱晦的思念。」

(中時 )