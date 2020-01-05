曾入選法國安古蘭國際漫畫節新秀獎的林莉菁，駐村於都蘭數月後，將所見所聞化為新作《Fudafudak閃閃發亮之地：Formosa環保小農奮鬥記》。（前衛出版社提供／王寶兒台北傳真）

環境保護與經濟開發的衝突，向來不曾少見，鬧得沸沸揚揚的「美麗灣渡假村爭議事件」也是如此。曾入選法國安古蘭國際漫畫節新秀獎的旅法漫畫家林莉菁，駐村於都蘭數月後，將所見所聞化為新作《Fudafudak閃閃發亮之地：Formosa環保小農奮鬥記》，以畫筆記錄下被原民視為重要的文化保存地，在面對開發案時，原民面臨經濟開發與環境保護的無奈與反抗。

旅法20年的林莉菁，長久以來仍對台灣的新聞大事保持關注，「比方說大埔案、核廢料存放蘭嶼，都可以看到地方上許多拉扯，在一方很強勢的狀態下，反對方會很辛苦，雙方的溝通也讓人看了滿難過的。我與法國出版社的總編提到了美麗灣案的新聞，他聽了很感興趣，才有了駐地創作的契機。」

藉由在台東務農的友人小青牽線，林莉菁認識了許多當地居民，更親身參與了原民部落的祭典、見證美麗灣的居民抗爭，被阿美族人喚作「Fudafudak」的杉原灣，意為「閃閃發光之地」，是阿美族人的傳統生活地域，「我不是運動參與者，也是在美麗灣爭議非常末端時，才跟著當地居民的腳步，一起在旁記錄這一切，但即使是在旁觀看，仍然能夠感受到當美麗灣度假村繼續興建時，部分當地居民的無力感。」

除了詳實的駐村生活，林莉菁也運用漫畫創作，為現實中的事件想像出另一種可能。如在參與反對美麗灣度假村興建的居民夢中，海上湧現了百步蛇、台灣黑熊、梅花鹿的身影，群起到了「Fudafudak」岸邊，吞噬了美麗灣渡假村，「這些物種存在於台灣多年，代表了台灣土地湧現的力量，我想在現實世界沒辦法解決的事情，至少能在漫畫中，以阿Q的方式為這起事件作結，其實也是滿無奈的。」

《Fudafudak閃閃發亮之地：Formosa環保小農奮鬥記》2017年於法國出版。林莉菁表示，法國為核電大國，對於書中提及蘭嶼核廢料議題，也多少能夠有所共鳴。作品中不斷出現的原住民語也是一大特色，「我在第一部作品《我的青春，我的FORMOSA》反思戒嚴時代，重新解讀歷史，而在新作中也像是第一部作品的延續，不斷地在學習、認識台灣，在東海岸了解了許多原民文化，第一次嘗試吃檳榔、手剝土豆，看到了不同種族間部落的多元性。」

畢業於台大歷史系的林莉菁，在2000年赴法國就讀法國安古蘭藝術學院漫畫組，畢業後進修於法國炮提葉動畫導演學校，曾入圍法國安古蘭漫畫節新秀獎及在俄國Boomfest漫畫節獲獎。

林莉菁於2010年自主向時任法國安古蘭漫畫節藝術總監介紹了台灣漫畫，並與多位台灣漫畫家，如已故漫畫家鄭問、陳弘耀等人，共同製作《Taiwan Comix》，將其引薦給安古蘭漫畫節亞洲事務負責人，成了台灣能夠在2012年獲邀參加安古蘭漫畫節的關鍵，並長年獲邀參展至今，更引薦多位台灣漫畫家的作品在法出版，如日安焦慮、PAM PAM LIU，目前正專注於第三本作品的創作，預計先行於法國出版

(中時 )