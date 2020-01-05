港尾國小把校園變成生存遊戲冒險樂園。（港尾國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆區港尾國小為讓學童體驗最夯的生存遊戲，把校園內打造成冒險樂園，5日師生組隊對戰，小朋友直說真的很刺激又好玩，還可以體會團隊合作的重要。

港尾國小校長李啓榮表示，有鑑於現今多數兒童使用3C網路時間較長，生活體驗和危機意識較不足，港尾國小與麻豆在地的教育機構AKHO School合作，舉辦生存遊戲體驗活動。

活動前一天，校方先在學校操場用竹子及透明塑膠布圍起遊戲場地，並拉起安全區隔線。今日的遊戲正式登場，以第二次世界大戰為時空背景，讓學童扮演軸心國和同盟國，以玉米材質的BB彈及空氣槍對戰，同時融入社會課程，讓學生認識各國國旗。

AKHO School執行長楊熙說，遊戲藉由較高強度的極限運動，讓孩子在緊張刺激的情境中，學習冷靜思考的應變能力，藉此提高孩子的危機意識，促進生活體驗，降低3C網路成癮對大腦的危害。

參加的學童表示，生存遊戲真的很刺激，可以訓練自己的反應能力，也從遊戲中了解，想要獲得勝利，必須學習團隊合作，單打獨鬥是不夠的。李啓榮表示，生存遊戲除了融入情境課程，更可訓練孩子在危機中，學習冷靜思考、解決問題，透過團隊互助，信任夥伴，與他人合作，可培養多面向的能力。

(中時 )