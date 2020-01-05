熊海靈5日出席新書《裝甲車的女兒》記者會，她剛好1月14號生日，出版社特別邀請她的兒子們驚喜站台，並送上裝甲車造型的生日蛋糕，讓不知情的她當場感動落淚並表示：「看到這個裝甲車蛋糕，就讓我想到過世的父親，離婚瞞了父親4個月，結果他知道後一病不起，算是我這輩子最對不起他的一件事，也是我一生最大的遺憾，為此我愧疚了10年，幾乎走不出來。」但現在的她認為能扶養2個兒子平安長大，正是對父親最好的交代。

熊海靈透露兒子們目前在妹妹的網路電商公司上班，2個兒子相貌堂堂，但受訪時有些羞澀，被問到是否會出道，兩人皆搖頭，「我們應該都沒興趣。」她還爆料34歲大兒子歌聲很好聽，29歲小兒子曾在自己的經紀人介紹下拍過伴唱帶MV，她認為自己是很開明的媽媽，連大兒子刺青、小兒子穿耳洞都能接受，「這在美國很常見。」大兒子16歲、小兒子12歲到美國求學，她陪讀了1年，後因離婚返台，但出國前2個兒子由她親手帶，母子關係良好。

熊海靈出新書面對自我。（粘耿豪攝）

年幼時家境貧苦，熊海靈從廣告、唱片、戲劇，再到秀場主持，星途一片順遂，卻在當紅時選擇進入婚姻，她透露當年非常喜歡工作，「有一場戲被綁了7、8個小時，但一點都不覺得辛苦；還有一場戲要跳進游泳池不能NG，我不會游泳，咬著牙就跳了，一次就過！」她由於小時候家裡的生活還境不好，所以非常喜歡去圖書館寫功課和念書，在圖書館裡也養成閱讀課外讀物的好習慣，尤其喜歡看人物自傳，因此決定捐贈500本書給全國圖書館收藏。

(中時 )