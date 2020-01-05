蔡英文總統今天在台南舉辦大造勢喊人數破15萬，韓家青年志工團今天潛入蔡英文造勢場合，並在YT上直播，意外遇到負責載運動員人潮的遊覽車司機，被問到對蔡英文的看法，遊覽車司機痛罵蔡英文當選害他3年負債，遊覽車司機更直言，這次蔡英文不會再當選，不是台南會翻，是全台灣都會翻，「都在放屁騙百姓。」

韓家青年志工團潛入蔡英文台南造勢場合，她認為現場熱情不比國民黨總統候選人韓國瑜的造勢場合，她向場內支持者打招呼喊「加油」，沒人要回應她，她也發現許多人都是動員來的，文宣跟提袋也是遊覽車或是帶頭來的人發的。

她也直接往停遊覽車的地方去看看，剛好遇到一群正在休息的遊覽車司機，她詢問遊覽車司機，為什麼蔡總統還沒到場，北門跟將軍的鄉親已經搭遊覽車離開？司機直接回，「便當都拿了不然是要等到什麼時候？」

遊覽車司機突然火氣上來，痛罵蔡英文當選害他3年負債，如果不是蔡英文當選，他負債早就還掉。司機說，一台遊覽車市價200萬，現在他就算想賣，連半價100萬都賣不掉，這樣有慘嗎？旁邊還有司機附和，「加講勒！做到老百姓很累啦！」

司機也開始痛批「一例一休」，他說自己希望多賺點錢，他可以做長時間一點，但是多賺一點，他老闆也不用再多找人，這樣勞資雙贏，結果政府「假會」，搞一例一休，還跑去查他們，他老闆現在也只能多聘人，結果害他薪水減半，本來一個月賺6萬養家活口，現在只賺3萬還要負債，是要他怎麼辦？

(中時 )