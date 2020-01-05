蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」演唱會今晚（5日）開唱前發生意外插曲，二樓觀眾區一名疑似酒醉觀眾作勢往下跳，大喊「我覺得蔡依林喊老公應該是在叫我」，行徑荒誕，遭工作人員制止並爆發拉扯衝突，最後該名觀眾被請出場才結束鬧劇。

羅志祥今到場欣賞。（粘耿豪攝）

此外，Jolin好友羅志祥，以及林志穎、邵雨薇、王柏傑、郭靜、鬼鬼、Selina、高爾宣等藝人都進場欣賞今日的演唱會。

林志穎今帶兒子到場欣賞。（粘耿豪攝）

艾怡良今到場欣賞。（粘耿豪攝）

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(中時 )