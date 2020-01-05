蔡依林今晚開唱爆衝突！二樓觀眾作勢往下跳 20:282020/01/05 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」演唱會今晚（5日）開唱前發生意外插曲，二樓觀眾區一名疑似酒醉觀眾作勢往下跳，大喊「我覺得蔡依林喊老公應該是在叫我」，行徑荒誕，遭工作人員制止並爆發拉扯衝突，最後該名觀眾被請出場才結束鬧劇。 羅志祥今到場欣賞。（粘耿豪攝） 此外，Jolin好友羅志祥，以及林志穎、邵雨薇、王柏傑、郭靜、鬼鬼、Selina、高爾宣等藝人都進場欣賞今日的演唱會。 林志穎今帶兒子到場欣賞。（粘耿豪攝） 艾怡良今到場欣賞。（粘耿豪攝） ※中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 ※中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！ (中時 ) #觀眾 #蔡依林 #衝突 #林志穎 #演唱會 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡依林2020許願 吃好睡好 04:102020/01/01 娛樂新聞 蔡依林珠光寶氣乒乒砰砰！吳青峰狂虧「商務艙空姐」 21:512020/01/01 娛樂 阿信讚蔡依林Jolin開唱緊湊 籲粉絲「不要比較」 22:112020/01/01 娛樂 Jolin閃鑽薄紗包頭扮相 青峰虧像空姐 04:102020/01/02 娛樂新聞 蔡依林辣開高衩又透視！釣出阿信、錦榮說話了 22:382020/01/02 娛樂 蔡依林熱舞不脫妝 底妝指定雅詩蘭黛 04:102020/01/03 時尚消費 蔡依林最愛聽這4個字！鄧紫棋驚喊「我的頭比妳大二倍」 21:542020/01/03 娛樂 自拍蔡依林事業線好胸！鄧紫棋反發文驚呼：怎麼可以.. 09:182020/01/04 娛樂 蔡依林爆開唱滑倒！秒變華麗一字馬 經紀人還原現場 15:062020/01/04 娛樂 蔡依林開唱釋放邪念 04:102020/01/05 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 季芹一家租房多年 女兒長大才敢說樓梯轉角站一個穿斗蓬.... - 娛樂 明道身價破億陪媽賣菜 嘆：哥哥是家中不定時炸彈 - 娛樂 幼時被哥哥天天背著上學 明道大手筆回報洩兄弟情 - 新聞 TWICE得獎 子瑜台上沒來由告白「他」成員驚呆 - 娛樂 哥哥欠債像無底洞！明道入行就為還債 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。