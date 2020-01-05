從澳洲野火竄起的濃煙今天覆蓋鄰國紐西蘭部分地區，讓大城奧克蘭（Auckland）天空變成一片黃澄澄，引發居民不安，直說這個景象宛如「世界末日」。

澳洲東南部部分地區遭延燒數個月的野火肆虐，而這些地區跟奧克蘭相隔2000多公里，但奧克蘭天空一片亮橙色，讓當地警方甚至要求居民，停止撥打國內緊急熱線通報這個問題。

居民多默迪多維奇（Zimena Dormer-Didovich）告訴路透社，這個現象讓人非常不安，並且就像「世界末日」。

她表示：「我們人在紐西蘭的奧克蘭，這就是讓我們這麼震驚的原因：我們雖然離那裡那麼遠，但煙還是這麼濃。」

她形容暴露在濃煙中數小時的感覺：「我14歲的兒子氣喘發作，而我開始注意到，我的呼吸也略微受到影響。」

澳洲這場從9月開始的野火，已造成24人喪命，摧毀超過1500棟房屋，並燒毀超過525萬公頃土地。

(中央社)