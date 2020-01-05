因應伊朗局勢緊張，美國海軍兩棲突擊艦巴丹號(USS Bataan ,LHD-5 )將不參加摩洛哥的「非洲海獅」演習(African Sea Lion )，而是轉向中東，艦上第26陸戰遠征隊，約有2200多名陸戰隊員。

軍事網(Military.com)報導，五角大樓官員說，除了巴丹號以外，還將有美國陸軍第82空降師，派出三千人從北卡羅來納州出發，前往該地區。

報導稱，一旦陸軍與海軍陸戰隊相繼集結，那麼自去年5月份以來，派往中東的美軍部隊總人數將接近兩萬人。

巴丹號所搭載的戰機仍是AV-8B戰機。(圖/美國海軍)

伊朗與伊拉克的局勢突然緊張，是美國所造成的，雖然幾個月來，伊朗與伊拉克都有反政府遊行，但是大致上是民眾對內政的不滿，和美國的關係不大。然而在上周四的一次空襲中，伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼遭美軍狙殺，同時造成伊朗與伊拉克民眾的強烈反美情緒，其中伊朗人誓言「嚴厲報復」美國，至於伊拉克，有大量群眾向美國駐伊拉克大使館抗議，一度衝破使館大門，闖入內院。

除了航空甲板有大量的戰機、直升機以外，胡蜂級的艦艉是登陸艇的進出口，可以釋放氣墊艇以及兩棲戰車。(圖/美國海軍)

美國總統普在周五為這場狙殺辯護，他稱這是為了制止一場戰爭，而不是發動一場戰爭。五角大廈星期四晚間發表的聲明說，狙殺蘇萊曼尼，是因為有情報顯示他「正在積極制定計劃，要偷襲伊拉克和整個地區的美國外交官人員。」

巴丹號屬於胡蜂級突擊登陸艦(Wasp-class LHD)的五號艦，名字來自第二次世界大戰期間菲律賓巴丹戰役。通常一艘胡蜂級，上頭會搭載6架AV-8B戰機，以及4架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、4架V-22魚鷹傾轉旋翼機、4架CH-53海種馬直升機，以及3-4架UH-1N休伊直升機，還有3艘氣墊登陸艇、15輛兩棲突擊車。

(中時電子報)