近年來女性為了減少私密處感染機會，不少人都會找專業的除毛師來幫忙除毛，但有一名除毛師上臉書爆料，自己接到了男客人幫妹妹預約，沒想到對方竟提出要待在同一空間的要求，讓他嚇到馬上回絕。

一名除毛師在臉書社團《爆廢公社二館》發文，他貼出LINE對話截圖，透過照片可以見到，有一名男子幫自己妹妹預約私密處除毛，同時還提出一個要求，「妹妹除毛他要在同一個空間陪同」，這讓這名除毛師感到錯愕並回應，「喔，兄妹感情很好餒，可以這麼親密」、「可是我是女生，所以可能沒辦法在同一空間」，最後更再一次向對方確認是否為私密處除毛，而對方也說沒錯，原PO因為覺得太詭異而拒絕。

除毛師PO出對話內容。（摘自臉書社團《爆廢公社二館》）

原PO貼出對話後，網友看完紛紛留言，「哥哥在旁邊看？好詭異的氣氛」、「這感覺應該不是兄妹…就算是親兄妹也太不對勁…」、「哪裡怪怪的」，不過有其他除毛師也分享自身經驗，他提到，之前遇過一個客人除毛時，不僅媽媽在場，甚至連哥哥也有來，對方甚至還說，他們感情很好，睡覺時哥哥有時候還裸體，讓其他聽到的網友都直呼太扯了。

(中時電子報)