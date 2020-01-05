民進黨在台南打造全台最大場蔡英文選舉造勢活動。（程炳璋攝）

民進黨在台南東區南紡購物中心前廣場舉行造勢活動，蔡英文大進場，受到支持者熱烈歡迎。（圖文／中評社）

民進黨5日下午在台南舉行造勢大會，蔡英文甫致詞結束，還沒離場，會場後方已有大批群眾離場。（圖文／中評社）

民進黨5日下午在台南舉行造勢大會，蔡英文甫致詞結束，還沒離場，會場後方已有大批群眾離場。（圖文／中評社）

蔡英文台南十萬人大造勢。（圖文／中評社）

民進黨5日下午在台南東區南紡購物中心前廣場舉行造勢活動，蔡英文致詞尚未離開，大約5點半，現場已走了不少人。（圖文／中評社）

民進黨5日下午在台南東區南紡購物中心前廣場舉行造勢活動，蔡英文致詞尚未離開，大約5點半，現場已走了不少人。（圖文／中評社）

英德配今天到台南舉行造勢大會，這是總統蔡英文恢復競選行程後首個大型造勢活動。蔡總統說，選舉可以暫停但國家安全不能暫停，她向在野黨致意，暫停競選讓救援、調查、紀念活動不受影響；她說，她是最重視國防的民選總統。

不過根據《中評網》報導，當蔡英文致詞結束，與副手賴清德、台南綠營6名立委選將手牽手上演大團結，接受台下民眾歡呼時，會場後方大批群眾不理會蔡英文還在台上，即跟隨著舉牌手陸續離場，要搭遊覽車離去，到5點半，已走了不少人。

根據《中央社》報導，民進黨下午在台南平實公園旁廣場，舉辦「勇敢自信 護台同行」造勢大會；這是黑鷹事件後，蔡總統恢復競選行程的首個大型造勢活動；蔡總統從會場後方大進場，她向兩邊民眾揮手致意，支持者爭相趨前握手，短短幾百公尺，花了15分鐘。主辦單位宣稱，現場人數超過15萬人。

蔡總統和副總統候選人賴清德合體拉抬6名立委候選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲和王定宇；台南市長黃偉哲、民進黨副秘書長林飛帆與桃園市長鄭文燦也到場力挺，催出團結氣勢。

對於黑鷹事件，蔡總統說，第一時間她要求暫停競選活動，用最大力量救援；救援結束後，她到宜蘭了解狀況，慰問家屬；第二天她召開會議交代一定要確保軍心、民心穩定，確保台灣周邊安全，裝備保養也要確實，因為，「選舉可以暫停，我們的國家安全不能暫停」。

她說，她替殉職參謀總長沈一鳴完成未竟任務，慰勉官兵後，將官兵們對總長的留言，帶到台北賓館；她說，部隊有很多不捨，但志氣很堅強，請大家放心，「我們有一支不怕挑戰、打不倒的軍隊，就是台灣的國軍在保護大家。」

蔡總統感謝所有台灣人民對國軍的疼惜支持，她並向在野黨致意，暫停競選活動，讓救援、調查、紀念活動不因選舉影響；她也感謝民進黨支持者，她說，在選前這階段宣布暫停活動，大家一定有些緊張，感謝大家體諒；因為，國家只有一個，政黨可以競爭，但若講到國軍、國家安全，「我們只有團結這條路」。

蔡總統並提到，這4年來，部隊換新制服、新武器，軍隊待遇提高，軍人尊嚴提升，「民選總統以來，最重視國防的總統就是蔡英文」。

但根據《中評網》報導，當蔡英文致詞結束，與副手賴清德、台南綠營6名立委選將手牽手上演大團結，接受台下民眾歡呼時，會場後方大批群眾不理會蔡英文還在台上，即跟隨著舉牌手陸續離場，要搭遊覽車離去。這些人多是頭帶相同顏色帽子、手持競選旗幟被動員來參加的群眾，腳步走得非常快。

但也有不少群眾仍留在原地，賣力搖旗為蔡英文、賴清德等人加油打氣，多集中在舞台前方，有別於被動員群眾迅速離場。形成舞台前方都是人，後方座椅空蕩蕩一片景象。

(中時電子報)