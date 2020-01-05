交通部今日表示，已完成台北捷運環狀線第一階段履勘作業，經分組討論後，總結會議中提出21項改善事項，台北市政府捷運局完成其中6項營運前須改善事項並報部核准，方能與新北市政府商討通車日期。

交通部路政司表示，未來環狀線通車後，尖峰時刻必須有14部列車在系統上跑才能維持運量，故模擬14部列車同時運轉時，下達行控電腦當機指令，接著熱備援系統立即接手，此部分演練沒有問題；另演練4節車廂列車從景安站開出去，但列車故障無法前進，按照SOP再派列車前往救援，利用後車把前車推到下一站，車廂連結雖成功，但卻推不動，列車卡在高架軌道上約1小時，事後發現，是前車車門異常開啟才會推不動，已列入營運前須改善事項，請捷運局改善。

交通部表示，履勘小組共提出21項改善事項，其中6項為「營運前須改善事項」、9項為「一般注意改善事項」另6項為「後續建議改善事項」；「營運前須改善事項」部分，台北市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由台北市政府與新北市政府會商決定通車日期；「一般注意改善事項」則請台北市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

台北捷運環狀線第一階段大坪林站至新北產業園區站，全線長約15.4公里，共14座車站（1座地下車站、13座高架車站），及1座機廠。去年10月25日，台北市政府辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於12月6日依大眾捷運法規定報請交通部派員履勘。交通部履勘小組分別於12月14日、28日召開2次前置會議後，於2020年1月5日辦理履勘作業。

(中時 )