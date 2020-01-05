明道的哥哥林姓男子今天被發現吊掛於內湖一處山區土地公廟後竹林，已經氣絕，旁邊還躺著妻子和妻子，由於現場沒有打鬥跡象，3具遺體也無生前勒斃的掙扎現象，同時在身旁有找到一只可疑保特瓶，不排除妻兒先被林男灌下摻有安眠藥物後勒死。

死者林男的藝人弟弟明道在晚間發表聲明，對兄長及其家人的死訊感到錯愕，並表示還在瞭解原因，但是基於案情檢警偵查不公開原則，他不便多說。

明道的父親晚間前往內湖警分局協助警方調查，一個人呆坐在警局，表情哀傷，沒有說話，據了解，林男在外積欠約250萬元，有留了一封遺書給家人。

警方說，命案3具遺體目前暫時放置在殯儀館，已經報請檢察官明天上午相驗，調查釐清死因。

台北市內湖山區下午有民眾在安泰街巷內土地公廟的步道旁，發現3具屍體，年約40多歲男子上吊樹上，一旁有年約40歲的婦人與10歲左右男童，2人脖子都有勒痕。初步研判是男子疑似徒手勒斃妻小，再輕生。

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