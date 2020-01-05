三星宣布，2019年三星5G智慧型手機全球出貨量突破670萬支，三星並引用市調機構Counterpoint資料指出，截至2019年11月，三星5G智慧型手機全球市占率高達53.9％，相當於每兩支5G智慧型手機就一支是三星出品。

Counterpoint Research表示，2019年5G智慧型手機在整體智慧型手機的的滲透率僅有1％，不過，2020年將會是5G手機需求大爆發的一年，預計5G智慧型手機的銷量將成長1,687%，在整體智慧型手機的滲透率將達到18%。

為了迎接5G商機，三星除了在2019年已經推出Galaxy S10 5G、Note10 5G 和Note10+ 5G，以及近期上市的Galaxy A90 5G和 Galaxy Fold 5G，三星也宣布將於2020年首季，在南韓上市Galaxy Tab S6 5G，這是全球首款5G平板。

三星表示，三星將持續提升5G行動裝置速度、性能、安全性，2020年這些技術進展將為更多消費者，帶來耳目一新的行動體驗，改變電影、電視、賽事觀看與互動模式，及遊戲體驗、與親友聊天的方式。

(工商 )