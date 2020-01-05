郭柏傑主持風格幽默受許多粉絲喜愛，近日被廠商相中，獨挑大樑接下尾牙主持棒。當天有位小女孩衝上台，他憂女孩被絆倒受傷，立刻向表演者使眼色，便蹲下向女孩說：「妳在舞台上玩的話，表演哥哥就把舞台送給妳囉！」技巧性縮短突發狀況時間，讓廠商大讚郭柏傑反應靈敏，事後他持麥克風打趣喊話：「以後請叫我檳榔哥哥。」幽默活潑口吻逗樂現場賓客。

郭柏傑表示自稱「檳榔葛格」是天外飛來一筆的想法，他笑說：「不曾吃過檳榔啦！但檳榔有提神作用啊、又是紅吱吱的顏色。」很適合作為尾牙的別稱，在緊急狀況時，才能以輕鬆方式化解當下眾人矚目的關卡，而隨機應變的功力是他觀看大前輩艾力克斯、曲艾玲、蔣偉文、黃子佼工作影片長時間學來的。

郭伯傑期許自己有朝一日能擔起跨年晚會主持棒。（艾迪昇提供）

他的記憶力驚人可說是過目不忘，提起這項能力，郭伯傑說：「有次某位導演寫300多字獨白，要求演員一氣呵成唸完、並帶有情緒。」那次他將文字全在腦中影像化，郭伯傑說：「主持也算表演的一種嘛！站上台，邏輯開關就會自動打開了。」正式主持時，那些影像化的流程早在他腦中跑一回，如此一來整場活動才能順暢圓滿。

郭柏傑這次2020跨年全程窩在家當宅男，拉著姊姊共進晚餐守著電視「取經」，他笑說：「除了食物之外，整晚都沒有跨年的Fu。」因為整晚都在和姊姊討論整場活動的細節，郭伯傑自嘲說：「這就是所謂職業病吧？」明明是個歡慶夜晚，但他卻閒不下來，郭伯傑更期許自己，有朝一日能站上跨年夜舞台一展主持身手。

(中時 )