前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票，馬英九直誇林德福在國會期間表現，他表示，一定要讓林德福順利連任，繼續替永和鄉親喉舌。

馬英九、林德福一一向民眾握手拜票，支持者爭相要和2人合影留念，馬英九來者不拒，展現出親民風格，另外，還有熱情支持者送上鳳梨給林德福，預祝他高票當選。

(中時 )