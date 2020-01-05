選戰倒數！馬英九陪林德福掃街拜票 21:162020/01/05 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） 前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） 前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） 前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） 前總統馬英九今（5日）下午陪同國民黨立委林德福前往新北市永和區智光黃昏市場掃街拜票，馬英九直誇林德福在國會期間表現，他表示，一定要讓林德福順利連任，繼續替永和鄉親喉舌。 馬英九、林德福一一向民眾握手拜票，支持者爭相要和2人合影留念，馬英九來者不拒，展現出親民風格，另外，還有熱情支持者送上鳳梨給林德福，預祝他高票當選。 (中時 ) #林德福 #馬英九 #拜票 #永和 #支持者 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄第五選區 馬英九助攻黃柏霖 送春聯大排長龍 04:102020/01/01 地方新聞 看到這件事...洛杉基嘆：蔡英文距離人民太遠了 10:152020/01/01 政治 反滲透法 游錫堃轟馬英九扭曲事實、居心可議 20:342020/01/01 政治 馬英九逛文化夜市人氣旺 百公尺走了快1小時 21:052020/01/01 政治 反滲透法三讀通過 馬英九批蔡英文打擊異己 11:082020/01/02 政治 馬英九：水鬼除障 他和江啟臣政壇合作很好 12:322020/01/02 政治 女子從彰化搭計程車到豐原 只為和馬英九合影 14:102020/01/02 政治 黑鷹失事／馬英九不捨：沈一鳴是國家重點栽培人才 15:492020/01/02 政治 都是馬維拉的錯 04:102020/01/04 時論廣場 選前黃金周末 馬英九桃園輔選人氣夯 10:142020/01/04 政治 政治熱門新聞 蔡台南造勢喊15萬人？庶民闖現場一張圖打臉！ - 政治 當選害我負債！蔡台南造勢遊覽車司機真心話 - 政治 游淑慧po影片爆韓蔡造勢場最大區別 網：嚇死人 - 政治 韓國瑜發布會說這句話！韓粉痛心：我聽完一直哭.... - 政治 蔡英文台南造勢 空拍圖令人有點心酸 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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