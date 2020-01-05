2020總統及立委大選1月11日將投票， 外交部發言人歐江安今天表示，目前已有超過150位外國媒體來台申請採訪證；另加上約60位駐台的外籍記者，合計約有100家國際媒體，超過210位外籍記者將在台灣採訪我國大選情形。

大選進入最後一周，歐江安表示，本次我國舉行總統及立法委員選舉，來台採訪的國際媒體記者均是自費性質，外交部循例對來台觀選的國際記者協助申請中選會的採訪證。

她說，由於我國總統大選廣受國際媒體關注，外交部應國際媒體要求，同時考量衡平原則及提供國際媒體適切服務等，除協助國際媒體記者採訪中選會相關活動外，並規畫安排下列活動。

包括元月上旬集體拜會各政黨的總統候選人競選總部；外交部長吳釗燮在外交部舉辦與國際媒體記者會，說明我國國情與民主選舉制度；外交部舉辦與學者座談會。

至於本次來台觀選的外媒人數，歐江安表示，經我國相關駐外館處回報，目前已有超過150位外國媒體來台申請採訪證，另有約60位駐台的外籍記者，與上屆大選在台灣採訪的外籍記者數目相近。

(中時 )