台中市長盧秀燕今晚特別陪台中市第四選區國民黨立委候選人黃馨慧掃街衝人氣。（盧金足攝）

台中市立委第四選區（西南屯區）國民黨立委候選人黃馨慧5日提出寵物政見 ，承諾若當選進入國會將加強毛小孩福利保健政策，晚上市長盧秀燕還特別陪她掃街衝人氣。

台中市第四選區立委候選人黃馨慧後援會在西屯文財神廟前廣場舉辦「新年馨希望嘉年華會」，現場湧入三百多位民眾。

黃馨慧表示，選前最後黃金週，正好是元旦新年，透過活動向民眾賀年、拜票更有溫度。地方民眾扶老攜幼，有人帶著毛小孩諮詢獸醫，有人忙著寫春聯，週末午后十分熱鬧。

黃馨慧表示，自己很喜歡毛小孩，認知到生命教育就需要從小培養觀念，「愛牠、就不要丟棄牠」不該只是一句口號

，如何從源頭預防動物淪入流浪街頭，比事後補救更重要。

另外，充實抓捕資源讓流浪動物捕捉可以更精準；政府也可以思考與民間單位配合並檢視動物收容作業，落實零撲殺政策；制定合理收容制度，鼓勵「認養代替買賣」，讓流浪動物順利找到第二個家。

黃馨慧說，很多民眾看待寵物已成為家中一分子，不論是用藥、飼料都朝向更專業化。之前寵物用藥一直是灰色地帶

，甚至一度面臨無藥可用的窘境，政府雖研擬寵物用人藥政策，但應該加快腳步落實。還有，也收到民眾陳情開闢寵物公園，希望更友善毛小孩與飼主休憩空間。

黃馨慧表示，，寵物與人親密度日益增加，民眾對動物保護觀念也逐漸重視，如何加強毛小孩在福利、保健等層面政策，都還有很大的努力空間，未來若進入國會，都會一一做到。

(中時 )