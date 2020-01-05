武漢市衛健委網站5日晚間發佈文章指，武漢市開展不明原因的病毒性肺炎病的調查工作，已排除為流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）等呼吸道病原。截至2020年1月5日8時，武漢市共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重癥患者7例，無死亡病例。

流行病學調查顯示，部分患者為武漢市華南海鮮城（華南海鮮批發市場）經營戶。截至目前，初步調查表明，未發現明確的人傳人證據，未發現醫務人員感染。已排除流感、禽流感、腺病毒、傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合征（MERS）等呼吸道病原。病原鑒定和病因溯源工作仍在進一步進行中。

文章續指，武漢市在國家和湖北省的支持下，已經採取以下主要防控措施：一是全力救治患者。二是對所有病例均開展隔離治療。三是繼續在全市醫療機構開展相關病例搜索和回顧性調查。四是認真開展密切接觸者追蹤，對已經追蹤到的密切接觸者按規定落實醫學觀察，目前沒有發現發熱等異常癥狀。

五是對華南海鮮城採取休市措施，並開展環境衛生處置和進一步的衛生學調查。六是積極開展流行病學調查。七是配合國家和省開展病原鑒定（包括核酸檢測和病毒分離培養）和病因溯源，防控工作正有序進行。

專家提示，目前我市正處於冬春季傳染病高發季節，市民要注意保持室內空氣流通，避免到封閉、空氣不流通的公眾場合和人多集中地方，必要時可佩戴口罩。如有發熱、呼吸道感染癥狀，特別是持續發熱不退，及時到醫療機構就診。

(中時 )