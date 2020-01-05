還記得大陸市場火紅的P2P網貸平臺嗎？惠譽評級指出，P2P網貸平臺的數量現在已下降了近八成，活躍投資者的數量也下降了66％，這是大陸監管單位近兩年嚴格監管的結果，但這不會是最終結果，估計中國監管方會在今年繼續提高業者的資本要求，2020年P2P行業會進一步縮小。

中國監管機構2019年11月底已預告，可能會引導P2P網貸平臺在2021年底前轉型成為網路小額貸款公司。部份省份金融監督管理局已宣佈，如湖南省及重慶市等，轄區內的P2P網貸平臺均因未通過監管合規驗收，已全部予以關閉。

中國監管機構的指導意見，要求P2P企業的註冊資本不低於人民幣10億元，才能獲得在全國範圍內經營網路小額貸款業務的許可，這項資本條件與全國性商業銀行的要求相同。此外，首期實繳資本必須達到人民幣5億元，且不得低於未償P2P貸款餘額的十分之一，其餘所需資本則需在公司成立後六個月內注入。

惠譽認為，P2P網貸公司轉型成為實體小額貸款公司，並將信貸資產納入財會表內，即使是規模較大﹑較為成熟的企業，這樣的轉型都需要相當高的初始資本。

P2P個人網路借貸平台在中國大陸最盛行時，家數超過6,000家，在市場極高熱度下，還一度有金融科技業者複製商模欲在台灣推市，金管會極力擋下，僅允許銀行業與P2P業者合作。惠譽統計，現在僅留下486家，其中2018年中國官方出手整頓是最大關鍵。

對於P2P業者未來的命運，惠譽分析，應該只有兩條路，其一，規模較大、較具市場地位、以及擁有技術驅動的風險管理框架的P2P網貸平臺，應能成為最新規範的最大受益者，另一，規模較小的參與者，將面臨整合或停業了。

(工商 )