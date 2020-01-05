針對中國武漢出現不明原因肺炎疫情，菲律賓衛生部今天表示，已指示檢疫局（BOQ）加強入境旅客篩檢。
綜合菲國媒體報導，菲律賓衛生部表示，中國已有44人感染這種「來源不明的病毒性肺炎」。
菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque）說：「我敦促大眾，尤其是曾赴中國的人，若出現任何類流感症狀，請立即就醫。」
杜克呼籲民眾保持健康的生活習慣，注意手部衛生和咳嗽禮節以預防呼吸道疾病傳播。
菲律賓檢疫局已加強監測各口岸旅客發燒或呼吸道感染跡象。
中國是菲律賓第2大旅客來源國，去年1到10月，149萬9524人次中國旅客造訪菲律賓；2018年有125萬5258人次中國旅客抵菲。
菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）說，這種不明原因肺炎症狀類似任何一種流感，但患者對任何一般流感病毒的篩檢結果都不是陽性。
他表示，截至目前，北京當局未公布任何不明原因肺炎致死或人傳人感染病例。
杜明戈說，由於病毒株尚未確認，注射流感疫苗無法預防不明原因肺炎，只能透過保持良好的衛生習慣來預防感染。
(中央社)
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