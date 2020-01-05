台南仁愛國小校友會、家長會，5日從台南北上台中為即將面對大選的校友，台中市第四選區立委候選人張廖萬堅加油打氣，送上包子、粽子及仁愛人紀念POLO衫，希望張廖萬堅帶著台南仁愛人的祝福順利連任，繼續為台灣打拚。

張廖萬堅表示，小時候因為家庭因素，短暫搬到台南外婆家居住兩年，在這段時間分別到仁愛國小與佳里國中就讀，畢業於仁愛國小，是他非常懷念的一段成長過程，而三年前正逢仁愛國小舉辦60年校慶，校長大力尋找全台的仁愛校友，碰巧在運動時遇上他住在台南的舅舅，在舅舅的介紹下，校長特地邀請他回到母校，參加仁愛國小意義非凡的60周年校慶。

張廖萬堅說，校長專程包車率領校友會、家長會等四十多位成員特地北上來為自己加油，更讓他感到十分感動，並承諾未來會持續在教育文化委員努力，仁愛國小有任何需要幫忙改善之處，會全力支持並協助爭取！

張廖萬堅強調，至今西南屯區過去一直是藍大於綠的選民結構，但22年來自己始終堅持用專業的精神在地方服務，不分藍綠、超越黨派爭取各項重大建設，所以才能突破原本的選民結構，在四年前順利當選，而進入國會後的專業問政表現，更獲得公督盟四度評鑑為優質立委，希望大家在一月十一號能站出來投票，讓會做事、最實在的好人才能夠留在國會。

(中時 )