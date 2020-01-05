超級星期天，總統蔡英文今天也在台南大造勢。國民黨台北市議員游淑慧上傳了一段影片，可見蔡造勢場，在最高潮時，卻有人要離開了。韓蔡造勢場最大的區別就是：嘸離開VS.嘸留下。網友不禁酸蔡說：「真壯觀，嚇死人了。」

游淑慧在臉書PO文酸說，好可怕的台南場，果然熱情大爆發。天氣好、環境舒服，還備有滿滿的遊覽車讓大家舒舒服服地抵達、平平安安地回家，蔡英文的貼心與用心，讓英粉的尊榮感遠勝過韓粉的千辛萬苦，果然綠色執政，高檔保證，滿滿的台灣價值。

游淑慧指出，最綠的台南，由市長偉哲親自喊出希望10萬人，結果是這樣的人數。它猜可能是老市長賴清德太相信蔡總統的號召力了，所以忘了盡力動員。大家都知道每一場造勢活動最高潮的時候，就是候選人的進場與致詞，而該段影片正是蔡英文總統致詞的最高潮，但卻看到參加民眾頭也不回地離開現場。那麼是什麼比蔡英文更具吸引力呢？原來是遊覽車要開車了⋯。

網友說：「好多人喔！我好怕喔！我還是要投韓總！」、「這還是動員過的，如果沒動員不知道多慘。」、「難怪都不敢空拍，議員我好怕妳會被查水表，妳知道太多了。」

(中時電子報)