來看小老弟！9旬白頭老教官憶總長痛哭 (影/中天新聞)

參謀總長沈一鳴等8將士在黑鷹失事事件中殉職，台北賓館開放民眾追思致意。一位高齡九十多歲的老教官，曾教過參謀總長沈一鳴，淚流滿面說要來送小老弟最後一程，也有大漠計畫成員在追思現場，高唱空軍軍歌。

台北賓館昨天及今天開放，供國軍、民眾向殉職將士獻花、點燈，追思致意。會場設有8位殉職將士的生平事略，並提供白色玫瑰花與紙筆，民眾可獻花與留言給各將士。大家神情哀戚，以行軍禮、唱軍歌的方式表示敬意。

也有許多軍人前來弔唁，其中也包含總長沈一鳴曾經的軍中學長和學弟。退伍軍官周上校強忍哽咽地說：「他是我小老弟，我是黃埔20幾，他是50幾期，但我還是沒有辦法控制…難過…」。

昔日「大漠計畫」學弟特別到場獻唱空軍軍歌，退伍少校郎勇才特地帶著繡有「大漠」臂章的專屬飛行外套，用歌聲哀悼沈一鳴表達對總長的尊敬。他表示：「我們國家失去這樣一個將才，我實在很難過。」

(中時電子報)