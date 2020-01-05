總統府祕書長陳菊。（張穎齊攝）

副總統陳建仁（右）與民進黨立委候選人吳怡農（左）。（張穎齊攝）

黑鷹失事造成包含參謀總長沈一鳴在內的8名軍官死亡，民進黨不分區立委候選人游錫堃5日晚間出席同黨立委候選人吳怡農的造勢晚會時直指，沈跟美國關係好，飽讀詩書、才能又強，是對中共威脅最大的台灣代表人物，沈在世時，中共不敢對台灣怎麼樣，所以大家要完成沈的遺願，持續為台灣打拚。

游錫堃表示，最近黑鷹失事，「我們一定要完成沈參謀總長的遺願，為台灣打拚！」沈是自由的捍衛者、傑出的領導者，更是對中共威脅最大的台灣代表人物，沈跟美國關係好，飽讀詩書、才能強，在世的時候，中共不敢對台灣怎樣，在沈領導下的軍隊很健全，但現在沈離開了，沈的理念就是捍衛自由、保衛台灣。

此外，還有總統府祕書長陳菊、副總統陳建仁、民進黨祕書長羅文嘉、副祕書長林飛帆、黨主席卓榮泰等人站台。林飛帆說，相信這場選舉，「光明可以戰勝對手的黑暗！」國民黨把所有雞蛋都放在大陸的籃子，已證明無法成功，會為台灣人帶來重大的經濟、政治代價，只有壯大自己才能抵抗大陸侵略。

陳菊說，吳怡農放棄在美國1000萬元以上的年薪，作為台灣囝仔回台為國打拚，希望大家支持吳挑戰藍委蔣萬安。陳建仁則說，他是第3次和吳怡農站在一起，但他的身材、肌肉還是比不上吳，怡農打破台灣年輕人是草莓族的迷思，是立院最好的明日之星，呼籲百萬「農業大軍」，農夫、農婦們回家向爸媽、阿公阿嬤、公婆拉6票，支持吳。

(中時 )