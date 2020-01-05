蔡英文回憶上個月南桃園競選總部成立，短短100多公尺走了17分鐘，大讚桃園鄉親熱情。(蔡依珍攝)

蔡英文總統回防桃園，和5名黨提名的立委候選人合體展現大團結。(蔡依珍攝)

80位年輕人和滅火器樂團一同登台演唱《晚安台灣》，哀悼國軍將領，並祝福台灣平安順遂。(蔡依珍攝)

80位年輕人和滅火器樂團一同登台演唱《晚安台灣》，哀悼國軍將領，並祝福台灣平安順遂。(蔡依珍攝)

蔡英文總統回防桃園，和5名黨提名的立委候選人合體展現大團結。(蔡依珍攝)

蔡英文總統回防桃園，和5名黨提名的立委候選人合體展現大團結。(蔡依珍攝)

現場湧入逾5萬名支持者。(蔡依珍攝)

現場湧入逾5萬名支持者。(蔡依珍攝)

現場湧入逾5萬名支持者。(蔡依珍攝)

黑鷹失事舉國哀悼，民進黨停止3天競選活動，恢復首日、把握選前最後黃金周日，蔡英文總統回防桃園，和5名黨提名的立委候選人合體展現大團結，現場湧入逾5萬名支持者，蔡英文除感謝在野黨一同暫時放下競選活動，也細數經濟、國防等政績，強調民進黨是「護國保台第一品牌」，1月11日是改革與反改革之間的選擇，呼籲大家票投英德配、讓桃園立委全壘打，繼續捍衛主權、守護民主、堅持自由。

民進黨5日晚間舉辦「勇敢自信．護台同行」桃園造勢晚會，活動開始現場3萬張椅子就已坐滿、連走道也擠滿人潮，民主進步黨主席卓榮泰6點半登台，宣布現場已湧入逾5萬人，晚會走感性路線，除現場小英Line社群教學取得專屬圖卡，也播放《返鄉投票》影片呼籲支持者為了國家一定要回家投票，「才能真正回我們家」，還邀請80位年輕人和滅火器樂團一同登台演唱《晚安台灣》，哀悼國軍將領，並祝福台灣平安順遂。

桃園市長鄭文燦讚蔡英文總統過去3天展現國家領導人的冷靜，停止選舉活動，反之國民黨提名的韓國瑜到桃園，評論黑鷹直升機事故卻說國運不昌隆，讓他覺得非常難過，「台灣應該受到祝福，台灣應該受到保護！」批韓身為總統候選人，假如對台灣沒有很深的感情，這樣格調是不足以擔任台灣的領導人，他並酸韓到桃園競選沒有提過任何政見，兩黨同天在桃園舉辦活動，「相信我們人數比對方多很多！」

鄭文燦也細數桃園鐵路地下化、社會住宅、汙水下水道等政績，強調桃園可以崛起變成一個新的時代，就是蔡英文全力支持桃園、疼惜桃園建設桃園，另外一個動力來源就是立委相挺，呼籲大家票投鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、鄭寶清、蔣絜安和趙正宇，讓小英跟立委在桃園可以拿到高票、6席全上。

蔡英文回憶上個月南桃園競選總部成立，短短100多公尺走了17分鐘，大讚桃園鄉親熱情，呼籲大家讓蔡英文再為台灣拚四年，立委全壘打，強調每一個選區都在激戰中，拜託支持者把激戰區變成勝選區，讓進步和改革的力量獲勝。

話鋒一轉，蔡英文說，近來有一股力量，要把台灣往後拉、拉回保守反動，台灣要民主自由，但這股力量卻只想要卑躬屈膝，並恐嚇台灣人民，蔡英文連任中華民國會滅亡，但過去4年她用行動證明，中華民國非但沒有滅亡，國家主權更一寸沒有讓，強調1月11日是改革與反改革間的選擇，全世界的目光都在看台灣，選民一定要用投票行動告訴全世界，台灣會繼續捍衛主權、守護民主、堅持自由。

蔡英文也提到過去3天是她擔任總統以來最沉重的日子，她特別感謝在野黨，在舉國哀傷的時刻一同暫時放下競選活動，共同表示英勇殉職國軍的尊敬，高喊：「政黨之間可以有競爭，但只要談到國軍，我們就只有團結這個選項！」強調任內強化國防自主、改善軍人裝備，自詡是中華民國民選總統中最重視國防和軍人的總統，因為唯有堅強的國防，才能確保主權、確保和平。

蔡英文也提到2016年剛當選時，年輕人薪水只有22K、股市死氣沉沉、經濟成長率連「保一」都有問題，前朝拚經濟只有靠大陸，3年後就算遇到美中貿易戰，台灣仍然投資大爆發、股市上萬點，外資看好、台商回流，經濟成長率甚至拚到亞洲四小龍第一名，強調桃園好、台灣才會好，呼籲桃園鄉親再讓蔡英文帶領桃園和台灣繼續往前走。

(中時 )