統一集團旗下統一麵包品牌，為讓喜好烘焙的年輕學子，在就學期間就可以一展所長，舉辦「統一烘焙盃校際烘焙大賽」，提供莘莘學子們夢想成真的舞台，除祭出總獎金20萬元icash儲值金外，獲獎作品更有機會於小七上架銷售並獲得最高長達180天銷售分潤。第一屆評審團大獎麵包「統一麵包-紫薯QQ」就成功上架小七圓夢，更突破銷售門檻獲得首波分潤獎金。

第二屆「統一烘焙盃校際烘焙大賽」決賽於2020年1月5日上午在中華穀物研究所舉行，來自橫跨七縣市的12強隊伍同場競技，發揮創意巧思。主辦單位也為這優秀的12強隊伍創造出專屬客製化icash卡，讓這些烘焙好手能因參加這次賽事留下美好回憶。

決賽過程歷時四小時，最終由慈惠醫護管理專科學校的謝宇涵、江若寧，與弘光科技大學的王繼祥與郭莉婷技壓群雄奪得「評審團大獎」。這二組得獎隊伍的作品不僅創意表現亮眼、風味別於市場既有，獲得評審們一致的肯定及認同。

(中時 )