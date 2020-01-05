美國總統川普下令「斬首」伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊馬尼後，激化中東緊張局勢。華盛頓、紐約、芝加哥、洛杉磯及西雅圖等全美80多處舉行反戰遊行，大批民眾走上街頭，高呼反戰口號，要求川普撤回在伊拉克的5000名美軍。

在紐約時代廣場，大批抗議者高舉「不要戰爭」、「美國撤出伊拉克」等反戰標語，並呼籲政府停止挑起戰火。一名示威者說：「伊拉克戰爭之後，民眾應該了解，我們被搶劫了。花在戰爭的錢可以拿來開發再生能源、永續能源、投資在教育上。這些沒完沒了的戰爭必須停止。」

另一個被高舉的標語上寫著「戰爭並非連任的策略」，呼籲川普切勿為了連任而向伊朗開戰。反戰組織「粉紅代碼」（Pink Code）領袖班傑明（Medea Benjamin）指出，這次示威不同於以往，有愈來愈多年輕人參與其中，是她自2003年以來看過最大規模的反戰遊行。

在首都華盛頓特區，約1000名抗議者聚集在白宮對面的拉斐特公園，高呼「沒有正義、沒有和平、美國撤離中東」的口號。接著步行到不遠的川普國際飯店。一名民眾說：「我們不會允許國家被帶進另一個因魯莽行事而引發的戰爭之中。」

82歲資深女影星珍芳達(Jane Fonda)發表反戰演說，稱：「年輕一輩的人應該要知道，你們出生之後發生的所有戰爭都是為了石油。我們不能再因為石油而殘害生命、破壞環境。」

除了美國以外，英國、德國、加拿大也都有小規模的反戰示威遊行。

(中時 )