國1北上65.2K車禍 1人無呼吸心跳。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道1號北上65.2公里內側車道，5日晚間7時53分發生車禍，現場為兩部小客車發生事故，其中一輛白色小客車更是四輪朝天，另輛「騎上」翻覆車體，車體嚴重損毀，桃園市消防局出動人車救援，其中一名年長女性在現場已無呼吸心跳，1名患者輕傷，兩人都被送往聯新醫院救治，現場另外還有3名民眾因為傷勢輕微拒絕送醫，詳細事故原因由國道警方調查當中。

(中時 )