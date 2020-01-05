國1北上65.2K二車相撞交疊 1人無呼吸心跳 21:302020/01/05 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國1北上65.2兩車相撞，一輛四腳朝天，另輛騎上翻覆車體，造成1人無呼吸心跳。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國1北上65.2K車禍 1人無呼吸心跳。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 國道1號北上65.2公里內側車道，5日晚間7時53分發生車禍，現場為兩部小客車發生事故，其中一輛白色小客車更是四輪朝天，另輛「騎上」翻覆車體，車體嚴重損毀，桃園市消防局出動人車救援，其中一名年長女性在現場已無呼吸心跳，1名患者輕傷，兩人都被送往聯新醫院救治，現場另外還有3名民眾因為傷勢輕微拒絕送醫，詳細事故原因由國道警方調查當中。 (中時 ) #國道1 #北上 #桃園 #自小客 #相撞 #事故 #無呼吸 #心跳 #翻覆 #四腳朝天 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委候選人張誠 誓言打破桃園交通瓶頸 04:102020/01/01 產業特刊 特斯拉在美撞車事故又一起 當局展開調查 13:352020/01/01 國際 日立冷氣帶大家重新找回 空氣與呼吸的完美平衡 04:092020/01/02 焦點新聞 鄭寶清站府前路拉票 LED跑馬燈吸睛 19:422020/01/02 政治 因應武漢肺炎疫情 直航實施登機檢疫 19:452020/01/02 生活 台中南屯貨車拖板車相撞 一男一女當場死亡 15:232020/01/03 社會 選前黃金周日 韓、蔡桃園尬場 15:352020/01/04 政治 桃園「三鄭」虎頭山拜票 陳菊加持凝聚正能量 09:192020/01/05 政治 警搶績效「查水表」 律師也莫名遭盤查 11:312020/01/05 社會 蔡英文桃園造勢 自詡護國保台第一品牌 21:082020/01/05 政治 社會熱門新聞 兄長債主混入記者會討錢 明道嘆：不止一次擦屁股 - 刑案 明道胞兄債務纏身 LINE不尋常訊息 - 刑案 內湖1家3口命案 死者藝人明道哥哥欠債走絕境 - 刑案 台東「家扶‧愛市集」 物資不足! - 社會 越南小吃店遇絕世美女 摸到下面…春夢變惡夢！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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