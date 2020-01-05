民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐今（5日）上午由政治評論名嘴好友邱明玉來陪同前往新店區建國市場拜票。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐今（5日）上午由政治評論名嘴好友邱明玉來陪同前往新店區建國市場拜票。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐今（5日）上午由政治評論名嘴好友邱明玉來陪同前往新店區建國市場拜票。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐今（5日）上午由政治評論名嘴好友邱明玉來陪同前往新店區建國市場拜票。（張銘祐競選總部提供／葉書宏新北傳真）

民進黨新北市第十一選區立委候選人張銘祐今（5日）上午由政治評論名嘴好友邱明玉來陪同前往新店區建國市場拜票。下午則有3位里長及近60位鄉親共襄盛舉，在深坑地區進行掃街。

張銘祐是電視名嘴出身，在政治評論圈內人緣頗佳，圈內好友對他投入參選也給予支持，邱明玉前來陪同到新店建國市場掃街，已經是第二度的站台支持。

邱明玉在市場內受到民眾紛紛的歡迎，不斷比起手勢 7 號，向市場內的民眾推薦身旁的張銘祐，充分表現出跟張銘祐的友好情誼。

上午在新店區掃街後，下午張銘祐則到了深坑，和3位里長及將近60位鄉親一起，浩浩蕩蕩的在深坑地區掃街。張銘祐雖然是初次參選，但是里長們跟鄉親的熱情支持，讓張銘祐感受到大文山鄉親期待改變的心意。

張銘祐指出，現在是大文山改變的時候了，地方要更新，立委先換新，翻轉大文山是大家的期待，他會承接鄉親的期望，進入國會後以建設大文山為第一目標，不負每一張選票的責任。

(中時 )