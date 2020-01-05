特派員看世界土耳其若非最愛貓的國家，也必然是其中之一。街角常見備妥的食物與水盆等待牠們享用，連世界遺產聖索菲亞博物館內都住著貓家庭。牠是首都安卡拉的象徵，還有專門的貓醫院。

許多人認為古埃及人是世界最古老貓奴。至少在古埃及時代就有家貓，人類珍惜牠們的陪伴、將牠們當成偶像崇拜，並且利用牠們捕捉老鼠和其他害蟲。

不過法國考古學家2004年發現，將人貓親密關係往前推進數千年：東地中海賽普勒斯島9500年前墓地中的人類遺骨旁竟有貓遺骸。在新石器時代村落席魯羅坎博斯（Shillourokambos）的發現，比出現在古埃及早期藝術中的貓早了至少4000年。

貓不是賽普勒斯原生動物。這海島距離土耳其70公里，研究人員認為，當時一定有人從陸地將貓引進島嶼，也有可能來自海島東側的黎凡特海岸。「人貓合葬」或許無法證明人類當時已開始養貓，但至少透露出當時中東地區人和貓的特殊連結。

說到貓奴，賽普勒斯北方的土耳其人絕對當之無愧。如果你問，他們還會驕傲地說，「沒錯，我就是」。用「貓蹤處處」形容這國家的許多地方，十分貼切。

有人甚至把第一大城伊斯坦堡說成「被貓統治的城巿」，就連城巿地標聖索菲亞博物館（Hagia Sophia）內都住著一個貓家庭。一家子「進佔」世界遺產的故事於2013年因為參觀博物館的美國前總統歐巴馬輕撫招牌「館貓」Gli的照片而聲名大噪。牠現在已經15歲。

據說這一家子喜愛出沒的地點有季節之分。記者上一次造訪博物館時，牠們就端坐遊客止步的主祭壇上，舉止優雅地睥睨眾生。

事實上，土耳其人對待動物猶如家人，不只伊斯坦堡，在土耳其許多街頭巷尾都可看到為貓、狗或飛鳥備妥的食物與水盆；冬天一到，街上還可看見提供動物棲身避寒的小屋。因此，「貓主子」們在土耳其不但隨時有機會「臨幸」墊肚，每天還可以上不同家庭「吃飯」。

土耳其人愛貓，可能與伊斯蘭信仰有關。先知穆罕默德言行錄「聖訓」記載「愛貓是信仰的一部分」、鎖住貓不予餵食而致死會下地獄。據傳先知於烏胡德（Uhud）之役期間看到正在餵奶的阿比西尼亞貓而讓士兵繞路避免打擾。他也曾為了不吵醒正在衣袖上睡覺的貓而抽刀斷袖。

首都安卡拉還有土耳其首家「貓醫院」。院長厄茲切廷（Tarkan Ozcetin）表示，在中東地區，尤其土耳其，人與動物建立關係不是新鮮事。他說，美索不達米亞平原是最早馴化動物的地區。土耳其人的祖先是游牧於中亞草原的突厥部落，早就跟動物建立關係，定居安那托利亞高原後與動物情感更深厚。

厄茲切廷估計，土耳其全境有300萬隻家貓、1000萬隻街貓。他告訴中央社記者，世上有兩種土耳其特有貓品種：萬恩貓（Van cat）和安哥拉貓（Angora cat，即安卡拉貓；Angora是安卡拉的古名），而他的博士論文就是研究安哥拉貓。

他表示，安哥拉貓是最古老品種之一，數千年前人貓開始互動時就已存在至今。外界認知的安哥拉貓多為純白品種，其實牠被承認的毛色有20種，杏仁狀眼睛則有藍、綠、黃、棕、琥珀5色。

身形苗條修長、華麗脖毛和羽狀尾巴是這種長毛貓的特徵，16世紀傳入義大利和法國後，以尊貴高雅而尤其受到歐洲宮廷喜愛。時至今日，安哥拉貓已成為安卡拉的城巿象徵。

厄茲切廷的貓醫院裡還有隻5歲的明星「院貓」Umut。牠幾年前不明原因而失去一雙前腿，奄奄一息地被人從外地送到貓醫院急救，經厄茲切廷進行手術後存活。厄茲切廷說，Umut失去雙腿的新聞當年受到舉國關注，電視台一連報導好幾天。

訪談結束，他帶記者走下樓梯，還在門口就聽到Umut殷切期待厄茲切廷的喵叫聲。健康的Umut雙眸明亮且中氣十足，待厄茲切廷坐定，牠不斷對他舔手、磨蹭。厄茲切廷說，Umut已經會用兩隻後腿蹬跳上樓。

歷史上，歐洲人曾將貓與邪惡、巫術連結，華人則有黑貓恐帶來厄運的說法。土耳其人則認為貓是純潔、自由和高雅的象徵，並甘做貓奴。

「跟人一樣，每一隻貓都有自己的個性。」厄茲切廷說：「你不能對貓下指令，牠們才不會聽你的。」聽聞這話，誰是奴、誰是主，再清楚不過了。

(中央社)