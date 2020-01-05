國民黨總統候選人韓國瑜5日在桃園造勢時表示，中華民國建軍史沒有發生過最高軍官一口氣罹難，直言「我們國運不昌隆」、「台灣是中邪了嗎？」民進黨祕書長羅文嘉對此怒嗆「不配做台灣人！把台灣人的高品質拿出來好不好？」更有泛綠支持者轟韓「呷賽啦！」

副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、黨祕書長羅文嘉、黨副祕書長林飛帆、不分區立委候選人游錫堃等人晚間出席立委候選人吳怡農的造勢晚會。

羅文嘉致詞表示，聽到黑鷹失事，導致國軍將士犧牲後，竟然有個總統候選人（指韓國瑜）註解說「台灣中邪了」，他（指韓）不配做台灣人，台灣人的品質是善良，請把高品質拿出來好不好？比如就像把吳怡農這樣的高品質拿出來。羅此話一出，台下立刻有泛綠支持者嗆韓「呷賽啦！」

卓榮泰表示，對手政黨提早一天開始競選，就開始抹黑攻擊民進黨，這時候最需要溫暖、關心與團結，「但對手在做什麼？講風涼話！」他呼籲民進黨公職人員敞開心胸、不以為意，他這幾天仰望天空，在看天上的8名將官英靈，他想告訴已故的參謀總長沈一鳴「你最後一段行程，蔡英文總統幫你來完成！」

卓榮泰說，他要向沈上將承諾，會堅守職責捍衛這國家，一定堅決幫忙完成沈的國家使命，希望在天之靈庇佑人們。卓隨後請台下支持者一起連喊3聲「沈上將，謝謝你！」

游錫堃則呼籲，小英總統要高票連任、吳怡農要進軍國會，大家用選票下架訪中聯辦的韓國瑜，下架主張簽和平協議的國民黨主席吳敦義，下架到大陸去教解放軍對抗美軍的國民黨不分區立委候選人吳斯懷。

(中時 )