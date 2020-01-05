洪正強調，最後關頭爭取觀望票源，是台灣基進的目標。（袁庭堯攝）

不分區立委陳冠榮登台數度哽咽，表示一週後可能不再有舞台，但接下來還有罷韓的挑戰。（袁庭堯攝）

歌手謝銘祐說，民進黨包袱太多，只能期待基進。（袁庭堯攝）

在七千多位支持者面前，台灣基進不斷喊出政黨票過5％的目標，拜託大家積極替小黨拉票。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

第三勢力台灣基進5日晚上在高雄凹子底公園舉辦《堅定無畏，衝進國會》高雄總造勢，各區域立委候選人與不分區立委提名人都到場，也找來「Wecare高雄」發起人尹立、資深媒體人馮光遠、前北農總經理吳音寧助陣。在七千多位支持者面前，台灣基進不斷喊出政黨票過5％的目標，拜託大家積極替小黨拉票。

挑戰金門縣立委選舉的洪正表示，選前最後關頭，基進最怕中間選民對小黨沒信心、認為「票投小黨是浪費」，因此爭取還在觀望的票源將是最後衝刺重點。

下午4點造勢現場由「民主市集」打頭陣，17攤以美食為主題的攤販吸引民眾排隊。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，「民主市集」要與「國瑜夜市」互別苗頭，要與「庶民經濟」一較高下、主打「罷韓經濟」。活動現場1200張「光復高雄」春聯及小貼紙，則在25分鐘內發送完畢。

晚會開始，洪正率先登台，台北市立委參選人顏銘緯、不分區成令方、吳欣岱、何澄輝、陳冠榮、李雨蓁等人也接力登台拉票。

吳音寧呼籲，高雄人若對政治現況不滿，就把憤怒轉換成力量、票投基進。馮光遠暗批時代力量曾在他背後插刀，要大家票投有誠信、非黑道的小黨。尹立表示，台灣基進是唯一以政黨身份、公開響應「罷韓行動」的政黨，年輕又有行動力。

基進黨主席陳奕齊選擇用「大進場」的方式進入造勢現場，他強調，台灣目前不是缺乏第三勢力，而是缺乏第二個本土政黨，台灣基進將是未來守護台灣民主的關鍵力量。

台中第二選區立委候選人陳柏惟壓軸登台，頭綁「回家投票」的黃布條，強調造勢大會絕無動員，他拜託支持者回家努力拉票，催生台灣最堅定、年輕的本土政黨。

(中時 )