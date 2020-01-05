立法委員張廖萬堅等10人獲頒東海大學校友楷模，出席校友齊唱校歌、敘舊，現場氣氛十分溫馨。（張廖萬堅競總提供／盧金足台中傳真）

東海大學校友總會舉辦校友會表揚校友楷模，同為東海大學校友的教育部次長范巽綠及東海大學董事長吳清邁、校長王茂駿、校友會創會總會長李福登皆蒞臨會場。立法委員張廖萬堅等10人獲頒校友楷模，出席校友齊唱校歌、敘舊，現場氣氛十分溫馨。

東海大學校友總會舉辦第十一屆第二次會員代表大會暨第十屆校友楷模表揚及校友總會創會50週年慶，立法委員張廖萬堅、國立清華大學副校長呂平江、中國文化大學副校長王淑音、元大投信董事長劉宗聖等10人獲頒校友楷模。

張廖萬堅102年至東海大學讀EMBA（高階經營管理碩士班），並於104年畢業，張廖萬堅表示自己很享受在東海讀書的時光，此次獲頒校友楷模是一生中非常重大的榮譽，年輕時一直很憧憬東海大學的人文素養及非常美麗的校園，7年前終於有機會到東海讀書，一圓年輕時的夢想。

張廖萬堅表示，人生會在挫折中學習，有些東西在剛剛好的時候就會順利發生，自己大學及研究所已經讀過文與法，但其實當時並不是這麼想唸書，直到101年第一次被徵召選立委失利後，認為台灣經濟發展很重要，自己卻缺乏這方面的知識，因而有了回學校沉潛進修、學習商管知識的念頭，也因此認識許多中小企業的管理階層，了解企業運作與教授分析總體經濟的知識。

張廖萬堅說在校兩年受益良多，畢業後即順利當選立委，在東海學到的經濟知識對解讀台灣經濟指標及國會問政很有幫助，至今仍會向當時認識的許多良師益友請益，並希望下週六可以順利連任，繼續為母校努力。

(中時 )