原本上半場就宣告放棄使用大洋將，只用小洋將賽森撐完的九太科技，5日賽前突然宣布賽森輪休，等同使用全本土遭遇聯盟龍頭台灣啤酒，九太最後慘遭台啤82比61狠狠修理，九太更吞6連敗，九太總教練劉嘉發說：「謝謝台啤！」

「因為賽森打的時間很多，也很累了，他也是別人家的孩子，我們應該保護他，所以才會讓他休息一下，好好準備下周賽事，」劉嘉發說，「儘管我們使用『全華班』應戰，整場比賽攻防仍很緊張，尤其是周暐宸表現不錯，值得嘉許。」

只是原本只用單洋將應戰，九太就已傳出不太尊重聯盟其他對手的負面批評，如今更變成用全本土面對戰績最佳的台啤，難免給予外面更糟糕的評價，劉嘉發說：「在此必須對於影響比賽精采度說聲抱歉，畢竟我們仍想讓本土多磨練。」

事實上，5日這一戰是周暐宸本季第1次上場，雖然只打13分鐘，卻有投8中6，貢獻生涯新高13分，另有3籃板、1抄截的好表現，賽後他一臉害羞表示，「我只是遵照教練團的指示，上去就是拚命，努力幫助球隊，我也沒想太多。」

輕鬆拿下本季第9勝(1敗)的台啤，此役也有1名球員本季初次上場，那就是綽號改叫「假日球王」的成力煥，畢竟他原本早已宣告退役，卻在去年花蓮觀護盃突然返回台啤打球，如今總算在SBL第17季出賽，他此役拿下7分、1抄截。

「我都不知道力煥的綽號是假日球王，其實對我們來說，每個球員都很重要，尤其是因為我們年輕球員居多，仍然需要資深球員帶領，像是力煥或黃鎮，我想『成先生』的定位應是如此，」台啤總教練周俊三表示，「球員輪替對我們很重要。」

(中時 )