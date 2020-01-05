民進黨祕書長羅文嘉（右）、副祕書長林飛帆（左）。（張穎齊攝）

北市第三選區（中山、北松山）民進黨立委候選人吳怡農5日晚間舉行造勢晚會，邀集黨內大咖前來站台，民進黨祕書長羅文嘉在致詞時爆料，他曾問過吳怡農「沒選上有什麼準備？」吳怡農回他「沒選上，下次繼續選！」但他希望這次就讓吳選上。

羅文嘉表示，吳怡農當初來辦公室找他時，給他看很厚的資料，都是吳的學經歷，吳說若沒人要去的艱難選區，只要需要都願意去，他那時覺得吳很天真，就問「沒選上有什麼準備？」吳怡農則說「沒選上，下次繼續選！」但他希望大家就讓吳這次選上。

羅文嘉說，他當時還跟吳說，不是很有把握吳一定能被民進黨提名，民進黨若沒提名，可願意到任何選區參與輔選？吳向他說「就算沒被提名，也願意全力幫民進黨輔選！」

民進黨主席卓榮泰則說，黑鷹失事時，他正好跟吳怡農站在吉普車上車掃，當下就跟吳講盡速結束，隨後2人在吳的競總，他問吳對於黑鷹失事有何看法，結果看到吳用沉著、冷靜、專業來思考，選民支持吳是正確的。

吳怡農致詞表示，民生社區是深藍區，有次遇到一位伯伯走來對他破口大罵，罵民進黨、蔡英文總統，大直的美堤社區更有一位先生擔心民進黨的成功，就會有亡國的焦慮，但也代表他們對國家還抱持希望，每次選舉都有爭執、碰撞、甚至以為要撕裂，但背後都有著期待。

吳怡農說，即便很多人對現狀不滿又憂慮，但最怕的是冷漠、放棄，大家還在乎就要團結一起，一起選擇想要的國家，「我們要抬頭挺胸或是下跪？我們要壯闊台灣還是依賴中國？但我們可以做驕傲的台灣人！」

(中時 )