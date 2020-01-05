演員明道（本名林朝章）的胞兄林明弘5日爆出一家三口5日陳屍在台北市內湖一處山林裡，警方推測是林失業又積欠龐大債務，被賭債壓得喘不過氣，因而選擇輕生，同日稍晚，明道經紀人回覆：「目前明道的狀況非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況。」

明道經紀人也表示：「因為尊重檢警偵查不公開的法律規定，因此日後也只能對警方發言，將會盡力協助檢警釐清真相。並且安慰家人。」現年39歲的明道，在台劇中多演出高富帥，但其實他的出生並不富裕，小時候常幫家人擺攤賣菜分擔家計，直到入行後開始賺錢、身價水漲船高，孝順的他從不吝嗇金援家裡，不僅孝親費動輒10萬不手軟，也曾透露每個月都會給他債台高築的胞兄林明弘生活費。

明道曾坦承大自己2歲的親哥哥林明弘，債務一直都是填不滿的無底洞，是顆不定時炸彈，早在2013年，林就明打著明星弟弟的名號到處借錢，為取信債主，拿了明道個人資料作抵押，甚至說：「就算我無法處理（債務），弟弟也會幫我。」一舉借了650萬元。

當時明道也出手相助，幫忙償還650萬債務，沒想到2016年又爆出林明弘欠上千萬債務，逼得明道不得不發聲明切割，「冤有頭、債有主，每個人都該替自己負責」、「身為人子的我們，凡事多替雙親考量，避免讓他們憂心、恐懼」。

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